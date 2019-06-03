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«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно стаффордширский терьер покусал 7-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл на глазах десятков прохожих в летнем кафе. Теперь ребёнок проходит курс лечения от бешенства и общается с психологами. Причем собака и ее хозяин уже не первый раз становится героем подобного скандала. Минувшей зимой пес напал на первоклассника. Так возможно ли найти управу на хозяина и его агрессивного питомца?
"Мне было очень больно, когда меня собака укусила".
7-летняя Полина левша, но теперь писать этой рукой она не может – болит место укуса, образовалась гематома, отчётливо виден след от собачьего клыка.
Сегодня вместе с мамой и братом они пришли в парк на аттракционы. Положительные эмоции для девочки – плюс к лекарствам, чтобы поскорее забыть тот роковой день.
– Да, я проходила, и она меня укусила.
Юлия Новик, мама:
Всё произошло в этом летнем кафе. Жаркий день. Девочка взяла у мамы деньги на разливной квас и с друзьями пошла в палатку. В это время за столиком на улице сидел мужчина с собакой. Ни с того ни с сего пёс набросился на мимо проходящего ребёнка.
Вероника, продавец летнего кафе:
После инцидента мужчина просто встал и ушёл. Извиниться перед пострадавшими пришлось уже после, когда неравнодушные прохожие вызвали милицию.
Марина Белко, официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно:
Выяснилось, что эта собака уже мелькала в милицейских сводках. Телеканал СТВ зимой делал сюжет о нападении стаффордширского терьера на 7-летнего мальчика. Тогда пса выгуливал без намордника сын хозяина. Нам удалось снять и саму собаку по кличке Джексон. После резонансного случая хозяину назначили лишь штраф (
Мы вновь встретились с мамой пострадавшего ребёнка Натальей, которая показала, какие у него шрамы остались в области глаза и носа. И это уже результат после лазерной коррекции.
Наталья, мама пострадавшего мальчика:
После зимнего инцидента хозяин записался вместе с собакой на кинологические курсы. Однако посетил лишь одно занятие. Сейчас животное изъяли у семьи на карантин в ветеринарную станцию. Но соседи не строят иллюзий – так было и в прошлый раз. После чего собаку вновь вернули в семью.
Мне реально страшно за своих детей. И эта собака агрессивная, ненормальная. Хозяин примерно такой же.
Мнение хозяина узнать не удалось – соседи говорят, после происшествия он куда-то уехал с семьей. Родители пострадавших школьников намерены искать правду в суде. И речь здесь совсем не о деньгах. А чтобы их детям больше никогда не довелось увидеть собачий оскал.
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Новости Беларуси. В Гродно стаффордширский терьер покусал 7-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на глазах десятков...
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