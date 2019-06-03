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Сериал "Чернобыль" раскритиковали за только белых актеров. Журналисты нашли чернокожего ликвидатора-чернобыльца

04.06.2019 21:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинское издание "theБабель" нашло чернокожего ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сериал HBO "Чернобыль" был раскритикован за то, что в нем играют только белые актеры, но критику заявили, что актер с другим цветом кожи в историческом сериале смотрелся бы недостоверно.


Игорь Хиряк

Британская сценаристка Карла Мери написала твит, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нем нет темнокожих актеров. На комментарии о том, что в СССР было очень мало чернокожих жителей, она ответила, что в оригинале персонажи сериала не говорят по-русски, но это не мешает им смотреться достоверными, значит, не создало бы проблем и участие актеров с другим цветом кожи.

Запись Мери была высмеяна российскими СМИ. Телеканал "Царьград" назвал её реакцию "абсурдными возмущениями". "Газета.ру" опубликовала текст о ситуации с подзаголовком "Идиотизм в чистом виде". МК сообщала, что сценаристка вызвала "негодование в социальных сетях". Часть ответов на свой комментарий Мери посчитала расистскими, она удалила твит.


Украинское издание "theБабель" нашло чернокожего ликвидатора последствий чернобыльской катастрофы. Игорь Хиряк был призван на срочную службу в 1985 году, солдаты его части ликвидировали последствия аварии на ЧАЭС с апреля 1986-го по ноябрь 1990 года. К 30-летию Чернобыльской катастрофы он выложил фотографии из зоны ликвидации катастрофы на своей страничке "ВКонтакте". Сейчас Игорь Хиряк живёт в Череповце. На сообщения издания он не ответил.

Мини-сериал HBO "Чернобыль" выходил с 6 мая по 4 июня 2019 года. Согласно рейтингу в базе данных IMDB, зрители посчитали его одним из лучших сериалов в истории телевидения.

 
 
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Украинское издание "theБабель" нашло чернокожего ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сериал HBO "Чернобыль" был раскритикован за то, что в нем играют только...
 
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