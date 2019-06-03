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ЦИК решил не спрашивать у кандидатов про разводы

04.06.2019 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отдельные белорусские избиратели желают знать, сколько раз были женаты кандидаты в депутаты и сколько раз они разводились.

Об этом сообщила представитель Центризбиркома Галина Мкртычян. Как сообщает СБ со ссылкой на начальника отдела правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галину Мкртычян, некоторые даже хотели знать не только количество, но и причину разводов. Однако волноваться многоженцам не о чем: Центризбирком посчитал такую информацию вмешательством в личную жизнь и предложение не принял.  

Тем не менее, как обещает ЦИК, информация о кандидатах на избирательных плакатахбудет значительно расширена. 

 
 
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Отдельные белорусские избиратели желают знать, сколько раз были женаты кандидаты в депутаты и сколько раз они разводились.
 
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