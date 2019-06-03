ЦИК решил не спрашивать у кандидатов про разводы

Об этом сообщила представитель Центризбиркома Галина Мкртычян. Как сообщаетсо ссылкой на начальника отдела правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галину Мкртычян, некоторые даже хотели знать не только количество, но и причину разводов. Однако волноваться многоженцам не о чем: Центризбирком посчитал такую информацию вмешательством в личную жизнь и предложение не принял.