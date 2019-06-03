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ЦИК решил не спрашивать у кандидатов про разводы
Источник материала: Партизан
Отдельные белорусские избиратели желают знать, сколько раз были женаты кандидаты в депутаты и сколько раз они разводились.
Об этом сообщила представитель Центризбиркома Галина Мкртычян. Как сообщает
Тем не менее, как обещает ЦИК, информация о кандидатах на избирательных плакатахбудет значительно расширена.
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Отдельные белорусские избиратели желают знать, сколько раз были женаты кандидаты в депутаты и сколько раз они разводились.
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