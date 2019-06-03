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Зеленский в Брюсселе анонсировал приезд в Минск начальника украинского Генштаба

04.06.2019 20:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Зеленский в Брюсселе анонсировал приезд в Минск начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака.

Он примет участие в заседании Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. На нём будут озвучены новые предложения Киева, информирует pravda.com.ua.

На совместной пресс-конференции с генсеком NATO Йенсом Столтенберг Владимир Зеленский сообщил, что заседание состоится уже 5 июня. Он озвучил некоторые темы переговоров: приостановка огня и обмен пленными.

Как известно, недавно в составе украинского представительства в контактной группе произошли изменения. Между прочим, в неё вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма.

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Зеленский в Брюсселе анонсировал приезд в Минск начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака.
 
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