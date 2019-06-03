Раки из Красной книги появились под Новогрудком

Источник материала: Интерфакс

Две сотни особей широкопалого рака переселены из одного из водоемов Молодечненщины в озеро Литовка Новогрудского района. Работы проводились в рамках международного экологического проекта "Ветландс" и финансировались за счет Евросоюза.



Широкополый рак занесен в Красную книгу Республики Беларусь. Виду грозит исчезновение во всем мире. Единственный способ сохранить этих обитателей водоемов - предоставить им новые места обитания.

Ловили "краснокнижников" и готовили их к переезду работники научно-производственного центра по биоресурсам (НПЦпБ) Национальной академии наук Беларуси. Ученые разместили в водоеме специальные садики-ракушки. Такие издавна используются на Полесье. Приманкой было мясо рыбы.

Поскольку раки активны в темное время суток, доставали их утром. Количество особей сразу подсчитывалось, самцы отделялись от самок.

Большинство пойманных экземпляров достигло трехлетнего возраста. Некоторые самки носили на брюшке икру. Личинки из таких икринок вылупятся уже в Новогрудском районе. Это поспособствует адаптации и становлению новой популяции.

Представители ракообразных отличные индикаторы чистоты водоемов. Они вносят вклад в очистку рек и озер, когда едят павших животных.

Узкопалые раки попали в Европу в 1860-е годы. В конце прошлого века новый вид добрался до Беларуси. Впервые он был обнаружен в Немане и его притоках на территории Гродненского района. Сегодня "американцев" находят уже у Сморгони. Там, где они появляются, другие виды раков исчезают. Единственный способ сохранить широкопалого рака – создать как можно больше новых популяций в местах с благоприятными условиями для его обитания. Одно из таких - озеро Литовка в Новогрудском районе.

"Люди не должны заниматься переселением раков по своей инициатив. По неосторожности и незнанию они могут занести в водоем раковую чуму и таким образом навредить природе", — предупредил научный сотрудник НПЦпБ Дмитрий Молотков.

Источник: " Маладзечанская газета ".