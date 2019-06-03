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Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

04.06.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает курс на сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором этой структуры Фрэнсисом Гарри. Сегодня наша страна развивает высокие технологии и максимально внедряет инноваций в производство. А все разработки в современном мире требуют квалифицированной правовой защиты. Это и есть зона ответственности этой мировой организации.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Евгений Горин, СТВ:
Споры об «интеллектуальной собственности» горячая тема современности. Иски к компаниям, которые нарушают эти права, могут исчисляться миллиардами долларов. И выплаты тоже, как показывает практика. Однако и мода на самые нелепые патенты бьет все рекорды.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Вопрос: «Что первичнее: яйцо или курица?» здесь превращается в «Что важнее: изобрести или запатентовать?». В США, например, еще 7 лет назад считалось главным изобрести. Но с 2012 – важнее уже, кто первый зарегистрировал. Как и в остальных странах.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Одна IT-корпорация из Южной Кореи заплатила американской полтора миллиарда долларов всего лишь за скругленные углы планшета. Дизайн девайса был запатентован. В общем, институты регуляции этих отношений жизненно необходимы. Всемирная организация интеллектуальной собственности один из них.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

В белорусской Академии наук глава ВОИС просит визитку у Сергея Чижика. То, что делегация из Женевы увидела на выставке достижений, малая часть изобретений и разработок наших ученых. Тут буквально самое широкое поле работы: от космических технологий до сельскохозяйственных. Зарубежные гости явно наслышаны о белорусских продуктах со знаком качества. В Швейцарии тоже любят молочку.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Представленный ассортимент изобретений – лучшая рекомендация для сотрудничества. Гостей особенно впечатлили лазеры и технологии очистки воды и воздуха. Ну а Беларусь интересуют механизмы участия на рынке интеллектуальной собственности. Наша страна – экспортно-ориентированная.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Около 200 патентов мы ежегодно фиксируем и примерно пятая часть – это 20% – регистрируется за пределами страны. Это могут быть европейские, американские, российские патентные ведомства. Конечно, мы присутствуем в этой части. Хотя активизация должна быть существеннее.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

ВОИС – это 192 государства. То есть 90 % стран мира. Организация защищает изобретения и авторов. Угрозы более чем реальна. Если в 19 веке изобретатель телефона Антонио Меуччи пожалел 10 долларов на патент и все плоды его труда присвоил Александр Белл. То сегодня в деле такие, как ушлый Мартин Шкрели.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Он купил права на жизненно медикаменты для больных раком и поднял цену на него в 55 раз. Беларусь поставляет товары в 190 стран. Их тоже надо защищать.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Мы видим эту проблему. Изобретателю в суде сложно доказать, что нарушены его права. То есть он изобретатель либо он учёный. Он разбирается в других вопросах, все юридические вопросы его несколько пугают. Поэтому защитить собственность сложно. У ВОИС создан центр по досудебному регулированию. Это сокращает как время, так и издержки на такое проведение. Мы сегодня работаем с ВОИС, чтобы создать такой центра и в Беларуси.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Информация сегодня – жизненно важный ресурс во многих сферах. И утверждение, что она правит миром, пожалуй, не так далеко от истины. Беларусь в этом смысле старается ориентироваться на самые прогрессивные способы защиты интеллектуальной собственности.

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»

На встрече с Президентом глава Всемирной организации интеллектуальной собственности говорил о том, насколько впечатлен развитие белорусской науки и технологиями. Нашей стране тут есть что предложить.

«Беларусь обладает прекрасным человеческим потенциалом» – гендиректор ВОИС

Мир сегодня противоречив. Есть и концепция, по которой «копирайт на информацию» ограничивает ее распространение. С 2005 года в Европе появляются «Пиратские партии».

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Эти политические силы против копирайта. Дескать, изобретатели инсулина, например, его не патентовали, чтобы лечение сахарного диабета оставалось доступным и распространилось по всему миру.

Но логика рынка пока диктует совсем другие правила. Главная проблема Беларуси сейчас как раз коммерциализация изобретений. Утекают огромные деньги.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Сауле Тлевлесова, президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации:
Я знаю, что процент коммерциализации, лицензирования патента у вас очень маленький. Несмотря на то, что огромная масса патентов, изобретений, но коммерциализируют их очень мало. И я думаю, что это вот будущее страны. Поскольку у вас есть декрет, который принял Президент, господин Лукашенко, декрет о цифровой экономике. На сегодняшний день на постсоветском пространстве он единственный, который позволяет и майнинг, и биткоин-биржи. Я считаю, это было одно из самых правильных передовых решений на уровне государства.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Ежегодно регистрация патентов пополняет и копилку курьезных фактов. То и дело на поле вторгаются ушлые ребята с желанием застолбить право получать прибыль с повседневных вещей. Одна западная компания подала заявку на сам процесс получения патента. Коммерсанты получили отказ.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Им не повезло, в отличие от того, кто запатентовал процесс запекания тостов. Теоретически, каждый раз, как кто-то в США кладёт в него кусок хлеба должен ушлому патентовщику.

Люди в материале: Сергей Чижик, Александр Шумилин, Сауле Тлевлесова
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь подтверждает курс на сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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