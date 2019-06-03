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Генсек НАТО призвал Москву спасти ДРСМД

04.06.2019 21:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал страну вернуться к его соблюдению.

"Я призываю Россию проявить политическую волю и спасти договор, вернувшись к его соблюдению" - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Генсек альянса отметил, что в настоящее время мир столкнулся с "наиболее непредсказуемой обстановкой в плане безопасности за поколение".

Столтенберг ранее неоднократно обвинял Россию в нарушении ДРСМД и заявлял, что НАТО следует готовиться к миру, в котором не будет существовать этого договора.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора.

 
 
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал страну вернуться...
 
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