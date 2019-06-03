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Во Франции прекратили расследование в отношении Депардье по делу о сексуальных домогательствах

04.06.2019 20:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Французская прокуратура распорядилась прекратить расследование в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщают во вторник местные СМИ.

"Результаты проведенного расследования, не позволяют считать правонарушения (о которых заявлял истец - ИФ) достаточно серьезными для того, чтобы считать их основанием для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в заявлении прокуратуры.

Иск против актера, связанный с насилием и агрессией сексуального характера, был подан в конце августа прошлого года. Иск подала 22-летняя комедийная актриса, которая работала с Депардье и училась в школе, курсы в которой вел актер

Адвокат актера ранее сообщил, что его подзащитный "всецело отвергает" все обвинения.

 
 
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Французская прокуратура распорядилась прекратить расследование в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщают во вторник...
 
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