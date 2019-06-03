ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

04.06.2019 22:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 600 компаний из 30 стран. Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» открылась под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остров из прогрессивных технологий и здесь не без мировых премьер от белорусских машиностроителей, достижения животноводов, новинки от переработчиков.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

У этого мехового вернисажа уж точно остолбенеют даже самые привередливые модницы. Дизайнеры пускаются во все тяжкие портного творчества, да так, что от таких произведений «пищит» даже Европа.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Белорусские шубы, бомберы, манто, жакеты и пелерины отшивают из сырья отечественных зверохозяйств. И это ли не пример удачного тандема всей цепочки производителей.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Ирина Козырева, дизайнер центра меховых изделий:
Это изделие вошло в десятку сильнейших мира по мнению журнала Vogue Италия. В последнее время белорусские звероводы перестроились и стали работать исключительно на выращивание короткоостной норки, которая занимает высшую категорию качества по оценке всех международных аукционов.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Аграрный форум уже давно перестал быть площадкой исключительно для узких специалистов. Нет, безусловно, ежегодные обновления рекорда заключенных контрактов подчеркивает практическую сторону. Вот и в павильоне гиганта сельхзмашиностроения уже за считанные часы с начала открытия выставки наметили с десяток реальных сделок.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Не обошлось в этот раз и без громкой премьеры. Рядом с технической сенсацией лет минувших, именуемой «Суперкомбайн» – умной машиной премиум-сегмента – стоит трудоголик нового поколения, так называемого масс-маркета, – зерноуборочная самоходка 3219.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

В этом году модель стала на поток. Сформирован и портфель первых реальных заказов, в нем и желающие из России.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Павел Бетанов, руководитель конструкторского подразделения Гомсельмаша:
Нам удалось за счет изменений технологического тракта добиться прироста производительности до 30%. Что очень внушительно. Это получилось за счет увеличения мощности двигателя и создания гибридной системы обмолота и сепарации.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Молочный робот-бариста – уже штатный работник одного из лидеров белорусского молокопроизводства. Сам агрегат иностранец, а вот интеллект, проще говоря, мозги у него белорусские.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Выпускница одного из университетов Бреста отправилась на практику на завод, ее технотворчество поддержали и проект, он потом стал и дипломной работой, реализовали. Такой пример теории и практики. А ведь за таким грамотным синтезом и внедрением передовых технологий стоят и экспортные показатели.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Беларусь в пятёрке мировых лидеров по экспорту молока. Подтягиваем и мясное производство. На этом заводе совсем недавно выпустили новую линейку продукции. Мраморное мясо стало доступно и для обывателей. 700 граммов качественной говядины породы Лимузин – по 10 рублей.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Сергей Скиба, генеральный директор мясокомбината:
Наша основная фирменная фишечка – это продукция под знаком халяль, что позволяет нам проводить диверсификацию экспорта и осуществлять поставки на дальнее зарубежье.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Калейдоскоп аграрных успехов как раз состоит и самых мелких частиц: корма, удобрение, селекция, техника, переработка. Такие выставки с негласным слоганом «Себя показать и на других посмотреть» становятся новым импульсом не только в развитии отрасли, но и базой для сотрудничества.

Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
За последние годы до 100 миллионов долларов доходят заключения контрактов на этой выставке.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Но и без экшена уж точно никак! Ведь в программе трактор-шоу, где выберут лучшего пахаря, бесконечные народные дегустации, ярмарки-продажи, мастер-классы.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Нам удалось проникнуть в закулисье самого настоящего конкурса красоты для буренок. Это буренка Зарянка, она из Могилевской области, на нее делают ставки.

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

Она возможная фаворитка, которая уже в ближайший четверг поборется за звание «Самая лучшая корова страны – 2019».

Робот-бариста и бурёнки с педикюром. Чем удивляли в первый день выставки «Белагро»

И здесь все серьезно. Конкуренция и сплошной гламур. Чтобы быть «на стиле» вместе с претендентками приехал целый штат агрогримеров. Пилинг, педикюр, укладки!

Впереди 6 насыщенных дней. Микс продуктивной работы и сельско-культурных развлечений. Ажиотаж первого дня подтверждает, что Беларусь аграрная точно в тренде.

Люди в материале: Павел Бетанов, Ирина Козырева, Сергей Скиба, Анатолий Хотько
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 600 компаний из 30 стран. Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» открылась под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовало первенство района по мини-футболу среди предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика