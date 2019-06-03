Минский аэропорт признан лучшим в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воздушная гавань Минска в третий раз признана «Лучшим аэропортом стран – участниц СНГ». Решение было принято несколько дней назад в Москве на годовом отчетном собрании членов ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации стран Содружества, передает БЕЛТА .

Конкурс, в котором минский аэропорт принимает участие с 1997 года, проводится ежегодно. Воздушная гавань белорусской столицы уже становилась победителем в номинации «Лучший аэропорт» по итогам 2013 и 2017 годов.

А по итогам конкурса за 2016 год аэропорт признали лауреатом в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта».

Конкурс «Лучший аэропорт стран СНГ» проводится для поощрения аэропортов, добившихся наивысших результатов в производственной деятельности и внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации.

Специалисты оценивают воздушные гавани стран СНГ по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, обеспечении безопасности полетов, развитии материально-технической базы и повышении качества обслуживания пассажиров.