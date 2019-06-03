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С приставкой «АРТ». В Минске открылся международный фестиваль искусства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вся столица как большая галерея. Международный фестиваль «Арт-Минск» вновь объединил любителей искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Часть выставочных залов уже принимают посетителей. Центральная экспозиция разместилась во Дворце искусства. Здесь свои работы представили свыше 200 белорусских и зарубежных художников и скульпторов.
Постепенно свои двери распахнут все 16 площадок в разных частях города. Вход в арт-пространство абсолютно свободный.
Также во время просмотра экспозиции можно проголосовать за понравившихся авторов. Фестиваль продлится до конца месяца, к этому времени организаторы огласят обладателя приза зрительских симпатий.
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Новости Беларуси. Вся столица как большая галерея. Международный фестиваль «Арт-Минск» вновь объединил любителей искусства, сообщили в программе «Столичные...
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