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Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

04.06.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возле 4-й детской поликлиники появились яркие скамейки в виде карандашей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Всю идею от и до воплотили в жизнь работники учреждения. Местный столяр сделал необходимые детали и установил скамейки, а медперсонал отвечал за покраску карандашей.

Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Елена Губич, исполняющий обязанности главной медицинской сестры 4-ой городской поликлиники:
Скамейки у нас зеленые, цветочки всегда здесь яркие, нам высаживают. Решили, что нам это подходит, будем продолжать. У нас есть много идей, осталось только воплотить их в реальность.

Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Самое главное, что детям нравится.

Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Красиво, интересно, детям прикольно посмотреть.

Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске

Люди в материале: Елена Губич
 
 
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Новости Беларуси. Возле 4-й детской поликлиники появились яркие скамейки в виде карандашей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всю идею от и до...
 
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