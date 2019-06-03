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Скамейки в виде цветных карандашей появились в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возле 4-й детской поликлиники появились яркие скамейки в виде карандашей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всю идею от и до воплотили в жизнь работники учреждения. Местный столяр сделал необходимые детали и установил скамейки, а медперсонал отвечал за покраску карандашей.
Елена Губич, исполняющий обязанности главной медицинской сестры 4-ой городской поликлиники:
Самое главное, что детям нравится.
Красиво, интересно, детям прикольно посмотреть.
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Новости Беларуси. Возле 4-й детской поликлиники появились яркие скамейки в виде карандашей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всю идею от и до...
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