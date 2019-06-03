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Свой бизнес организовали школьники из Клецкого района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Популярный бизнес-проект создали школьники из Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На областном фестивале стартапов ученики Домоткановичской школы Илья и Евгений презентовали собственную компанию, которая занимается выпуском печатной продукции. Свою идею юные бизнесмены смогли не только успешно реализовать на базе школы, но и доступно представить жюри. В результате проект получил специальный диплом за эффективное продвижение товара или услуги.
Евгений Фалитар, ученик Домоткановичской СШ Клецкого района:
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Новости Беларуси. Популярный бизнес-проект создали школьники из Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На областном фестивале стартапов...
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