Где появится первый в Минске скоростной трамвай?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию развития в городе скоростного трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодежная». Скоростной трамвай будет двигаться в 3 раза быстрее обычного. Пути расположатся посередине проезжей части, их оградят специальными конструкциями.





Проехать зайцем не получится: попасть к остановкам можно будет только по подземным переходам, причём, у входа установят турникеты. Планируется, что до 2025 года первая линия уже начнёт действовать, постепенно скоростной трамвай охватит весь город.