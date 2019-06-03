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Где появится первый в Минске скоростной трамвай?

04.06.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию развития в городе скоростного трамвая,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодежная». Скоростной трамвай будет двигаться в 3 раза быстрее обычного. Пути расположатся посередине проезжей части, их оградят специальными конструкциями.

Где появится первый в Минске скоростной трамвай?

Проехать зайцем не получится: попасть к остановкам можно будет только по подземным переходам, причём, у входа установят турникеты. Планируется, что до 2025 года первая линия уже начнёт действовать, постепенно скоростной трамвай охватит весь город.

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Новости Беларуси. Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию развития в городе скоростного трамвая,  сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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