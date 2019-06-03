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Главный судья Belglobalgarant Сup: «Мы уже действительно видим профессиональный теннис»

04.06.2019 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно в начале лета Минск принимает международный теннисный турнир Belglobalgarant Сup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд этих соревнований составляет 25 тысяч долларов.

Главный судья Belglobalgarant Сup: «Мы уже действительно видим профессиональный теннис»

За главный трофей на столичных грунтовых кортах по улице Жудро спорят участницы 19 стран (это представительницы третьей и четвертой сотни мирового рейтинга). Победитель в одиночке определится 9 июня, ну а днем ранее узнаем лучших в парном разряде.

Прошла квалификация, в которой 11 белорусок боролись за право выступить в основном раунде, но повезло лишь Екатерине Скачковой и Кристине Дмитрук.

Главный судья Belglobalgarant Сup: «Мы уже действительно видим профессиональный теннис»

Сергей Дубров, главный тренер турнира:
Наверное три года, но два года самые такие заметные. Когда ITF внесли изменения в принцип расчета и проведения профессиональных турниров, появился World Tennis Tour. Система начисления очков и все остальное, они пытаются, с одной стороны, дать возможность юниорам легче пробиваться на эти турниры. С другой, все-таки выделить профессионалов. Осложнилась задача с тем, чтобы вообще попасть на эти турниры. Плюс и борьба будет сложнее для игроков, но интерес возрос. Мы уже действительно видим профессиональный теннис, хочется верить.

Главный судья Belglobalgarant Сup: «Мы уже действительно видим профессиональный теннис»

Стартовала и часть основного раунда соревнований, где где получившая уайлд-кард белоруска Анна Кубарева смогла выбить из борьбы чемпионку страны Юлию Готовко – 6:3, 6:3. Продолжит состязания и наша Виктория Канапацкая, она переиграла россиянку Амину Аншба – 6:0, 7:5. А вот 198 ракетка мира, белоруска Екатерина Павленко, выступление завершила.

Люди в материале: Сергей Дубров
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Традиционно в начале лета Минск принимает международный теннисный турнир Belglobalgarant Сup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд этих...
 
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