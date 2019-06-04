Танцевали, ели мороженое. Более тысячи детей собрались на праздник в Коробчицах

Источник материала: Вороновская газета





ОАО «Гродненский мясокомбинат» на протяжении уже более десяти лет проводит праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

Более тысячи детей собрала благотворительная акция «Наша забота – детям» в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» ОАО «Гродненский мясокомбинат».





Дню защиты детей , традиционно на протяжении уже более десяти лет проводит ОАО «Гродненский мясокомбинат». Предприятие приглашает в агротуристический комплекс детей-сирот, детей-инвалидов, ребят из многодетных семей и интернатных учреждений. Праздник, приуроченный ко, традиционно на протяжении уже более десяти лет проводит ОАО «Гродненский мясокомбинат». Предприятие приглашает в агротуристический комплекс детей-сирот, детей-инвалидов, ребят из многодетных семей и интернатных учреждений.





– Мы делаем все для того, чтобы дети могли отдохнуть, окунуться в атмосферу праздника, – рассказала заместитель генерального директора по идеологической работе, кадровым и социальным вопросам ОАО «Гродненский мясокомбинат» Людмила Шулейко. – На выходные в Коробчицы часто приезжают дети со своими родителями, однако у тех ребят, которых мы сегодня пригласили на праздник, не всегда есть такая возможность. Мы хотели доставить и им радость. Заказали транспорт, централизованно всех привезли, дарим им подарки. рассказала заместитель генерального директора по идеологической работе, кадровым и социальным вопросам ОАО «Гродненский мясокомбинат» Людмила Шулейко. –







Уже на входе в агротуристический комплекс ребят встречали любимые сказочные персонажи и образцовый духовой оркестр детской музыкальной школы №1 имени Семеняко. А сразу за воротами они окунались в настоящую сказку. Ее атмосферу создавал также образцовый духовой оркестр детской музыкальной школы городского поселка Поречье. Занятие по душе нашли для себя все – от малышей до подростков. Кто-то увлеченно смотрел концертную программу, к слову, подготовленную детскими коллективами областного центра и Гродненского района, выступила и студия танца «Ассорти» Гродненского мясокомбината. Другие исследовали территорию комплекса, заглядывая в вольеры с животными. Кому-то пришлись по душе качели-карусели, игровые площадки. Всех детей катали на дилижансе. С помощью родителей старались принять участие в доступных им развлечениях дети на инвалидных колясках.







– Гродненский мясокомбинат в очередной раз проводит такое великолепное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, пригласив детей с инвалидностью, тех, кому нужна помощь, организовав многогранное красочное мероприятие, сделав для них настоящий подарок, – отметил председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров. – Здесь создана просто сказочная атмосфера. Хотелось бы поблагодарить предприятие за такую хорошую традицию, за внимание к детям.















Как рассказала педагог-организатор УПК Каменский детский сад-средняя школа Щучинского района Ирина Артиш, дети с удовольствием откликнулись на приглашение Гродненского мясокомбината, желающих приехать было очень много. На таких праздниках они здесь бывали и раньше, полны впечатлений. В этот раз их будет еще больше, ребятам очень понравились лошади, игровые площадки. Здесь младшие школьники и старшеклассники, причем интересно всем.

Ирина Антоновна впервые приехала на такой праздник из Волковыска вместе со своим ребенком и другими детьми, которые посещают центр дневного пребывания. Призналась, что детям очень нравится, им весело и интересно. Для ребят, которые в основном находятся дома, любой выезд становится событием, а тут они пропали на настоящий праздник.





Смех, улыбки, веселье, гомон детских голосов и звуки музыки… Впрочем, и в другие дни в агротуристическом комплексе никому скучать не приходится. И все же этот день особенный. Глядя на счастливые лица малышей и подростков, к концу дня даже подуставших от многочисленных развлечений, понимаешь, как мало надо, чтобы доставить радость ребенку. Особенно, если ему порой не хватает заботы, подводит здоровье. Праздник удался, впрочем, как всегда. Завершился он веселой дискотекой.











Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: автора https://grodnonews.by/