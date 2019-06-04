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Как правильно косить газон

04.06.2019 18:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первая стрижка молодого газона должна торжественно состояться через 25-30 дней после посадки.  Еще один признак необходимости скашивания – это проклюнувшийся третий листочек в побеге. Как только он появляется, готовьте триммер или газонокосилку.

Что еще нужно знать

  • Скашивать побеги нужно при достижении ими 8-9 см
  • Необходимо оставлять высоту примерно 5 мм от земли
  • Не нужно бояться притоптать траву, тогда она будет больше куститься
  • Не следует допускать роста покрова до 11-12 см, иначе трава ослабеет и быстро пойдут сорняки
  • Начинать регулярную стрижку нужно примерно в середине мая.

Как часто стричь

Садоводы скашивают траву один раз в неделю, но при этом учитывается скорость роста. При частых дождях трава будет расти скорее, при жаре – наоборот. Но в любом случае стрижку нужно поводить регулярно, тогда трава получится кустистой и густой, а газон будет радовать глаз. А сорняки просто не буду успевать размножаться.

Чем стричь

Для облагораживания газонов чаще всего применяют триммер или газонокосилку. Есть еще специальные садовые ножницы – для стрижки уголков, в которые не может проникнуть «большая» техника.

Большие газоны в парках и садах стригут бензиновыми газонокосилками, способными выдержать многокилометровую работу. Для небольших участков обычно используют электрические агрегаты. Во-первых, их нужно подключать к источнику питания, во-вторых, они более «ловкие», могут проникнуть в небольшие пространства.

Купить недорогую газонокосилку в Минке можно даже с доставкой, а еще с бонусами и скидками. Например, на сайте https://vamnadom.by/sadovaja-tehnika/gazonokosilki/. В каталоге интернет-магазина – большой ассортимент товаров для дачи по невысоким ценам.

 
 
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Первая стрижка молодого газона должна торжественно состояться через 25-30 дней после посадки.  Еще один признак необходимости скашивания – это проклюнувшийся...
 
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