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Как правильно косить газон
Источник материала: БДГ
Первая стрижка молодого газона должна торжественно состояться через 25-30 дней после посадки. Еще один признак необходимости скашивания – это проклюнувшийся третий листочек в побеге. Как только он появляется, готовьте триммер или газонокосилку.
Что еще нужно знать
Как часто стричь
Садоводы скашивают траву один раз в неделю, но при этом учитывается скорость роста. При частых дождях трава будет расти скорее, при жаре – наоборот. Но в любом случае стрижку нужно поводить регулярно, тогда трава получится кустистой и густой, а газон будет радовать глаз. А сорняки просто не буду успевать размножаться.
Чем стричь
Для облагораживания газонов чаще всего применяют триммер или газонокосилку. Есть еще специальные садовые ножницы – для стрижки уголков, в которые не может проникнуть «большая» техника.
Большие газоны в парках и садах стригут бензиновыми газонокосилками, способными выдержать многокилометровую работу. Для небольших участков обычно используют электрические агрегаты. Во-первых, их нужно подключать к источнику питания, во-вторых, они более «ловкие», могут проникнуть в небольшие пространства.
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Первая стрижка молодого газона должна торжественно состояться через 25-30 дней после посадки. Еще один признак необходимости скашивания – это проклюнувшийся...
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