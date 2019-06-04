Как правильно косить газон

Первая стрижка молодого газона должна торжественно состояться через 25-30 дней после посадки. Еще один признак необходимости скашивания – это проклюнувшийся третий листочек в побеге. Как только он появляется, готовьте триммер или газонокосилку.

Что еще нужно знать

Скашивать побеги нужно при достижении ими 8-9 см

Необходимо оставлять высоту примерно 5 мм от земли

Не нужно бояться притоптать траву, тогда она будет больше куститься

Не следует допускать роста покрова до 11-12 см, иначе трава ослабеет и быстро пойдут сорняки

Начинать регулярную стрижку нужно примерно в середине мая.

Как часто стричь

Садоводы скашивают траву один раз в неделю, но при этом учитывается скорость роста. При частых дождях трава будет расти скорее, при жаре – наоборот. Но в любом случае стрижку нужно поводить регулярно, тогда трава получится кустистой и густой, а газон будет радовать глаз. А сорняки просто не буду успевать размножаться.

Чем стричь

Для облагораживания газонов чаще всего применяют триммер или газонокосилку. Есть еще специальные садовые ножницы – для стрижки уголков, в которые не может проникнуть «большая» техника.

Большие газоны в парках и садах стригут бензиновыми газонокосилками, способными выдержать многокилометровую работу. Для небольших участков обычно используют электрические агрегаты. Во-первых, их нужно подключать к источнику питания, во-вторых, они более «ловкие», могут проникнуть в небольшие пространства.