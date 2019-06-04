Тунеядцев стало меньше. «Чиновники оформляют собственность на своих жен»

Кто больше не «тунеядец»?





Совет министров РБ постановлением № 333 от 25 мая сократил перечень граждан, которые включены в списки незанятых в экономике. И кто же эти счастливчики?





К незанятым в экономике теперь не относят супруг(-ов) тех, кого назначили на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларуси либо решениях соответствующих международных органов).





Из базы также исключили супруг(-ов) пребывающих за границей атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси, а также помощника атташе по вопросам обороны при нашем посольстве.





Минтруда исключает из базы граждан, которые работают в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями».





Военные комиссариаты должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве комиссиям по не занятым в экономике.





Введена также персональная ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) тунеядской базы для руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей других организаций, которые предоставляют такую информацию.









«Чем белорусские домохозяйки, находящиеся за границей, лучше домохозяек в Беларуси?»





Представитель профсоюза РЭП по Минску и Минской области Игорь Комлик отметил, что несмотря на внесенные изменения, декрет остался антиконституционным.





– Изменения в декрет сразу же наводят на одну интересную мысль: собственность государственных чиновников находится в собственности их жен (мужей)? Явно, что декрет задел определенную касту чиновников и пришлось срочно исправлять ситуацию. Ведь под санкции, предусмотренные декретом о тунеядстве, прежде всего, подпадают собственники. Суть в том, что чиновники оформляют собственность на своих жен, а корпоративная солидарность вынудила внести изменения в декрет.





Если от повышенных коммунальных услуг освободили жен тех, кто работает за границей, женщины, скорее всего, являются домохозяйками. Совершенно непонятно: чем белорусские домохозяйки, находящиеся за границей, лучше домохозяек в Беларуси?





– И еще один момент, который меня смешит и волнует. Постановление Совмина появилось на фоне заявлений первого вице-премьера Александра Турчина, что нужно разбираться с предприятиями, где зарплата составляет менее 400 рублей - вплоть до ликвидации. Это значит, что количество граждан, которых лишат возможности работать, увеличится, и в то же время с них будут драть деньги за то, что они не имеют возможности работать. Я сразу в цифрах оценил ситуацию. Например, в регионе предприятие на 300 человек является крупным. Если допустить, что 300 человек получают 395 рублей (уже надо закрывать), а три человека на нем получают по тысяче рублей, то средняя зарплата на предприятии выходит 401 рубль – его не закроют. А чистыми (за вычетом подоходного и других налогов) работник получит на руки 335 рублей. Чиновники решают свои корпоративные интересы, совершенно не думая о том, как будут жить люди, оставшись без работы.





– Антиконституционный декрет так и остался антиконституционным, хотя в него и внесли изменения. Практически все правозащитные организации Беларуси считают, что ряд положений декрета являются антиконституционными, поэтому настораживает удручает тот факт, что только судьи Конституционного суда сохраняют молчание, хотя имеют полномочия по собственной инициативе принять к рассмотрению и дать заключение на соответствие законодательного акта Конституции. Настораживает больше того, что судьи Конституционного суда знают, что декрет имеет антиконституционную направленность, но почему-то до сих пор не проверил декрет на соответствие Конституции, - подчеркнул Игорь Комлик.