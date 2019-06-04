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Александр Класковский: Рейтинг Лукашенко спрятан почище Кощеевой иглы

04.06.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нет рейтинга – нет проблемы.

Александр Класковский: Рейтинг Лукашенко спрятан почище Кощеевой иглы
В России ахают, как упал рейтинг Владимира Путина. Александр Лукашенко может тихо посмеяться над гнилым либерализмом российского коллеги, позволяющего всяким ФОМам-ВЦИОМам и прочим «Левада-центрам» в принципе замерять популярность первого лица и публично оглашать результаты, передает "Белсат".

После того как ВЦИОМ в мае зафиксировал, что рейтинг доверия президенту России снизился до 31,7%, на несчастных социологов наехал его пресс-секретарь. И те вмиг придумали новую методику, по которой рейтинг доверия кремлевскому вождю оказался уже 72,3%. Смех в зале.

Нет рейтинга – нет проблемы

Слушайте, ну зачем все эти неловкие движения? Вот белорусы рейтинга своего бессменного президента давно не знают. Скоро три года, как был разгромлен Независимый институт социально-экономических и политических исследований, проводивший ежеквартально национальные опросы.

Последний опрос в июне 2016 года зафиксировал электоральный рейтинг Лукашенко на уровне 29,5% – до обидного низком для харизматичного вождя, привыкшего козырять всенародной поддержкой.

До этого данные НИСЭПИ показали, что на выборах 2015 года белорусский руководитель набрал намного меньше голосов (50,8%), чем насчитал ему Центризбирком (83,5%). Видимо, этого дерзким социологам и не простили.

Лукашенко же время от времени козыряет данными каких-то закрытых исследований. В марте, будучи в Брестской области, он заявил, что 80% жителей региона «положительно относятся к президенту».

Поди проверь. Между тем аналитики расценили это заявление как ориентир для вертикали: вот такой показатель нужно обеспечить на президентских выборах 2020 года.

Для роста популярности Лукашенко поводов нет

Но в последние годы в Беларуси царит экономическая стагнация. Лишь недавно правительство всеми правдами и неправдами нагнало среднюю зарплату до тысячи рублей. Это, если грубо, под 500 долларов в эквиваленте.

Но фишка в том, что «всем по 500» в долларах Лукашенко пообещал – и в итоге дал – еще перед выборами… 2010 года!

Тогда эта цифра впечатляла. Сейчас же мы видим, что почти целое десятилетие благосостояние белорусов, мягко говоря, не растет.


Напрашивается вывод, что и рейтингу Лукашенко расти нет поводов. Чисто эмпирически ощущаешь, что в президенте, который сурово правит уже почти четверть века, разочаровались даже многие из его прежнего твердого электората. Пресловутый «жесточайший спрос» – любимый управленческий метод Лукашенко – в цифровую эпоху явно не работает.

Белорусы в заколдованном кругу

Островки независимых социологических структур кое-где в Беларуси сохранились. Правда, в политику они не лезут, но фиксируют, по крайней мере, что уже большинство граждан склоняется к рыночным реформам. Вопреки тому, что официальный лидер ими пугает.

Положительной же программы, которая вдохновила бы электорат, у постаревшего вождя, по сути, нет. А заклинания про стабильность и мирное небо над головой (понятно, благодаря мудрому руководству) публике приелись.

При этом белорусы оказались в заколдованном кругу. Протесты сурово подавляются (так было весной 2017-го, когда пошла волна «дармоедских маршей» против драконовского декрета № 3), так что охотников майданить негусто. А через избирательную урну власть не сменишь, ведь в Беларуси работает сталинский принцип: неважно, как они голосуют, важно, как мы считаем. Случайно ли верная глава ЦИК Лидия Ермошина на своем посту аж с 1996 года – почти всю эпоху Лукашенко?

Короче, все идет к тому, что и на выборах 2020 года реальное волеизъявление останется вещью в себе. А ЦИК объявит показатель за 80%.

Недавнюю президентскую кампанию в Украине, где социологи регулярно публиковали рейтинги кандидатов и проводили экзит-полы в день голосования, белорусы воспринимали как фэнтези. Ведь в их стране вождь давно пресек такое баловство. И теперь прячет в усы усмешку, наблюдая за волнениями в Кремле из-за того, что просел рейтинг Путина.

Перефразируя Сталина, к которому Лукашенко относится с пиететом, нет рейтинга – нет проблемы.

 
 
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