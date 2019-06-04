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В Беларуси назвали ошибкой планы по увеличению войск США в Польше

04.06.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Такое военное присутствие повлияет на баланс сил в регионе», - считают в МИД Беларуси.

В Беларуси назвали большой ошибкой планы по увеличению американского военного присутствия в Польше. Такое заявление сделал глава белорусской дипломатии Владимир Макей, передает Радио Польша.

«Мы считаем большой ошибкой планы по увеличению военного присутствия США на территориях, граничащих с Беларусью, в первую очередь, на территории Польши», - сказал министр иностранных дел Беларуси на конференции, посвященной 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство».

«Такое военное присутствие повлияет на баланс сил в регионе», - подчеркнул Владимир Макей, добавив, что создание базы приведет к «аналогичным действиям по другую сторону границы».


Польша на протяжении длительного времени ходатайствует об увеличении военного присутствия США на своей территории. В конце сентября 2018 года, пребывая с визитом в Вашингтоне, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на совместное с американцами строительство военной базы под названием «Форт Трамп».

 
 
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«Такое военное присутствие повлияет на баланс сил в регионе», - считают в МИД Беларуси.
 
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