В Беларуси назвали ошибкой планы по увеличению войск США в Польше

Радио Польша . В Беларуси назвали большой ошибкой планы по увеличению американского военного присутствия в Польше. Такое заявление сделал глава белорусской дипломатии Владимир Макей, передает





«Мы считаем большой ошибкой планы по увеличению военного присутствия США на территориях, граничащих с Беларусью, в первую очередь, на территории Польши», - сказал министр иностранных дел Беларуси на конференции, посвященной 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство».





«Такое военное присутствие повлияет на баланс сил в регионе», - подчеркнул Владимир Макей, добавив, что создание базы приведет к «аналогичным действиям по другую сторону границы».









Польша на протяжении длительного времени ходатайствует об увеличении военного присутствия США на своей территории. В конце сентября 2018 года, пребывая с визитом в Вашингтоне, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на совместное с американцами строительство военной базы под названием «Форт Трамп».