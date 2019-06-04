Зеленский настроен на примирение Украины с Польшей

Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на восприятие процесса примирения и недопущение доминирования сложных вопросов истории в отношениях с Польшей.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений в повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник вечером в Брюсселе.