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Этот жуткий для каждого водителя звук визга тормозов, а затем удар...
05.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 4 июня 2019 года в городе Бресте примерно в 9ч. 03мин.
Водитель одного автомобиля притормозил для поворота налево, а водитель буса, следующего за ним, прозевал этот момент.
Место ДТП в районе остановки "Чулочный комбинат" в сторону востока.
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