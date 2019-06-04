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Этот жуткий для каждого водителя звук визга тормозов, а затем удар...

05.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 4 июня 2019 года в городе Бресте примерно в 9ч. 03мин.

Этот жуткий для каждого водителя звук визга тормозов, а затем удар...

Водитель одного автомобиля притормозил для поворота налево, а водитель буса, следующего за ним, прозевал этот момент.

Место ДТП в районе остановки "Чулочный комбинат" в сторону востока. 

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 4 июня 2019 года в городе Бресте примерно в 9ч. 03мин. Водитель одного автомобиля притормозил для поворота налево, а водитель буса, следующего...
 
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