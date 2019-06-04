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«Белагро»: 600 компаний привезли свою сельхозтехнику на форум в Минске
05.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новейшие образцы сельхозтехники, последние достижения науки и оригинальные идеи для бизнеса в области сельского хозяйства. Все это можно увидеть на выставке «Белагро-2019», сообщает телеканал «МИР 24».
Главный агропромышленный форум Беларуси собрал около 600 компаний из трех десятков стран: от Канады до Китая. Наибольший интерес у посетителей выставки вызывает сельскохозяйственная техника. Она разместилась на площади в несколько гектаров. Там и зарубежные новинки, и отечественные. Так,
«Достижения, которые демонстрируют наша наука и селекция, очень востребованы, это – комплексный потенциал, который будет вложен в наше сельскохозяйственное производство», – уверен министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.
«Белагро» – это еще и площадка для деловых переговоров. За время выставки заключаются контракты на сотни миллионов долларов. Форум продлится шесть дней. Деловая программа насыщенная, а иногда и развлекательная. Так, посетителей ждет дегустация и конкурс красоты среди коров.
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