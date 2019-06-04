«Белагро»: 600 компаний привезли свою сельхозтехнику на форум в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новейшие образцы сельхозтехники, последние достижения науки и оригинальные идеи для бизнеса в области сельского хозяйства. Все это можно увидеть на выставке «Белагро-2019», сообщает телеканал «МИР 24».

Главный агропромышленный форум Беларуси собрал около 600 компаний из трех десятков стран: от Канады до Китая. Наибольший интерес у посетителей выставки вызывает сельскохозяйственная техника. Она разместилась на площади в несколько гектаров. Там и зарубежные новинки, и отечественные. Так, Минский тракторный завод впервые представил трактор с мотором в 500 лошадиных сил. Не отстают от машиностроителей и ученые. Национальная академия наук Беларуси продемонстрировала более 200 разработок и технологий. Среди них – новейшие биотехнологии в племенном животноводстве, новые сорта растений, биопрепараты для промышленного рыбоводства.

«Достижения, которые демонстрируют наша наука и селекция, очень востребованы, это – комплексный потенциал, который будет вложен в наше сельскохозяйственное производство», – уверен министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.

«Мы сегодня стараемся работать не только со странами, с которыми сотрудничаем испокон веков, но и с новыми для нас. С каждым годом количество стран, в которые идет экспорт, увеличивается. Сегодня мы поставляем свою продукцию более чем в 80 стран», – отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.

«Белагро» – это еще и площадка для деловых переговоров. За время выставки заключаются контракты на сотни миллионов долларов. Форум продлится шесть дней. Деловая программа насыщенная, а иногда и развлекательная. Так, посетителей ждет дегустация и конкурс красоты среди коров.



