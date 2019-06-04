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В Докшицком районе возбуждено дело по факту ДТП с гибелью жительницы Слуцка

05.06.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В Докшицком районе возбуждено дело по факту ДТП с гибелью жительницы Слуцка
 Докшицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК по факту аварии, в результате которой погибла водитель и пострадала ее дочь, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла 3 июня около 15.15 на 96-м километре автодороги М3 Минск-Витебск. 42-летняя водитель — жительница Слуцка, управляя автомобилем Opel Astra, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF и полуприцепа. В результате ДТП женщина погибла на месте, а 12-летняя девочка-пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована.

БЕЛТА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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 Докшицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,...
 
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