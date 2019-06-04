«У нас весь Слуцк одевается в секонд-хенде». Случчане о дополнительном регулирование деятельности секонд-хендов

Источник материала: Слуцк Город





На прошлой неделе состоялось представление нового руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной. В одном из первых интервью на новой должности она заявила, что деятельность секонд-хендов нуждается в дополнительном регулировании.

«По секонд-хендам и ИП у меня есть своя точка зрения. Нужно больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, её классификация и инвентаризация, какими налогами и таможенными пошлинами облагаются - что реально входит в их подкатегорию? В этот вопрос будем углубляться, изучать, чтобы для себя понимать, что нам делать, чтобы эта динамика не продолжалась», — сказала Татьяна Лугина в интервью телеканалу СТВ.

Корреспондент SlutskGorod прошёлся по улицам Слуцка и узнал, что об этом думают жители города и работники секонд-хендов. От фотографий и съёмки видео собеседники по понятным причинам отказались.





Продавец «Мода-Макс»: «Люди очень активно ходят в подобные магазины. Устраивают и цены, и европейское качество. Даже если что-то изменится на рынке, люди будут ходить. У нас весь Слуцк одевается в секонде - и женщины, и мужчины. Наверное, выбирают что получше и приемлемой по цене. К примеру, между блузкой в 50 рублей в государственном магазине и 10 рублей в секонде покупатель всё же сделает выбор в пользу меньшей цены. Зарплаты сейчас какие, сами понимаете».

Татьяна: «Мы с мужем не так много зарабатываем, чтобы позволить себе одежду из государственных магазинов. Секонд-хенды иногда как палочка-выручалочка. Наша старшая дочь учится в Минске, а младшая в седьмом классе. Девочки взрослые, и хотят не хуже других выглядеть. А здесь и одежда брендовая, и качество хорошее, и цены приемлемые».

Алексей, покупатель: «Ничего плохого не вижу в том, чтобы покупать одежду в секонд-хенде. Мне недавно нужна была рабочая одежда. На рынке и в магазине она стоит космических денег. Жена пошла в секонд, нашла мне подходящие вещи за копейки. И сама там одевается, и внукам часто покупает вещи, что уж скрывать».





Татьяна, владелица одного из секонд-хендов: «Вы же зайдите и посмотрите в наши магазины местные. Конечно, есть качественные вещи, «Калинка» к примеру, но там же ценник какой. Многое упирается в деньги. Наш покупатель не может себе позволить купить штаны за 90 рублей, или кофту за 65. Зарплаты у людей копеечные. А здесь и скидку можем сделать, и в нагрузку что-то подарить. Да и качество в секонд-хендах намного лучше. Даже, если будут новые условия и особый контроль, люди не перестанут одеваться у нас».

Лина, покупательница: «О, вопрос в первую очередь в цене. Вот посмотрите – новая блузка, натуральный шёлк, всего 5 рублей. Сходите в магазин или на рынок, попробуйте найти похожий товар за такие деньги. Не менее 40 рублей отдать придётся».





Наташа, молодая мама: «Для себя покупаем одежду редко, в основном на рынке. А вот для ребёнка только в секонд-хенде. Не видим смысла отдавать большие суммы. Ведь сын растёт, и через полгода то, что купили за 50 рублей, уже можно выкинуть. А так отдал в 10 раз меньше за вещь и семейный бюджет особо не страдает».

Марина: «Я ношу 58-60 размер. В обычном магазине подобрать нужный фасон и размер крайне редко получается. Я смеюсь иногда, что на слонов у нас не шьют. А вот в секондах часто вижу большие размеры и достаточно большой выбор и ассортимент. Да и цена доступная на любой товар. В прошлом году купила себе куртку на зиму за копейки. И не жалею. Такие магазины для полных людей просто спасение».





А как вы считаете? Нуждается ли Слуцк в таком количестве секонд-хендов и стоит ли «секондам» создавать дополнительные условия на выхода на рынок? Пишите в комментариях!

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by

