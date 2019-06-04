ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: "Ислочь" является фаворитом в приобретении Александра Глеба

05.06.2019 07:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Спортивный журналист Николай Ходасевич поделился мнением по поводу перспектив полузащитника Александра Глеба, который расстался с БАТЭ и оказался перед выбором продолжения карьеры.



Мне кажется, Глеб этот год еще доиграет. При этом он не уедет за пределы Беларуси. Потому что его ждет знаменательное, радостное событие, с чем мы его и поздравляем. Он во второй раз станет отцом в самое ближайшее время. А значит, если продолжит карьеру, то это будет в пределах страны. А если еще сузить, в пределах Минской области. Ну куда он может пойти? Возможно, в минское "Динамо". 

Возможно, в жодинское "Торпедо". Возможно, еще куда-то. Мне кажется, фаворитом в приобретении полузащитника является "Ислочь". 

Это мое предположение. Во-первых, слухи о том, что "Ислочь" готова взять в свои ряды Глеба, уже ходили. Во-вторых, мы знаем, что Виталий Жуковский в хороших отношениях с Александром. В-третьих, это Минск, где можно играть – единственное, смущает синтетика. В-четвертых, "Ислочи", мне кажется, нужен Александр Глеб. Эта команда уже высоко забралась в чемпионате. Обыграла жодинское "Торпедо" в минувшем туре – героически, в меньшинстве. И вот Глеб на дистанции, конечно, игрок обоймы, для того чтобы на этих высоких позициях задержаться. 

И это еще имиджевый ход, становление и так далее. Глеб пригодился бы "Ислочи", мне кажется, – сказал Ходасевич в эфире программы "Бремя футбола".


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный журналист Николай Ходасевич поделился мнением по поводу перспектив полузащитника Александра Глеба, который расстался с БАТЭ и оказался перед выбором...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика