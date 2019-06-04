







Мне кажется, Глеб этот год еще доиграет. При этом он не уедет за пределы Беларуси. Потому что его ждет знаменательное, радостное событие, с чем мы его и поздравляем. Он во второй раз станет отцом в самое ближайшее время. А значит, если продолжит карьеру, то это будет в пределах страны. А если еще сузить, в пределах Минской области. Ну куда он может пойти? Возможно, в минское "Динамо".





Возможно, в жодинское "Торпедо". Возможно, еще куда-то. Мне кажется, фаворитом в приобретении полузащитника является "Ислочь".





Это мое предположение. Во-первых, слухи о том, что "Ислочь" готова взять в свои ряды Глеба, уже ходили. Во-вторых, мы знаем, что Виталий Жуковский в хороших отношениях с Александром. В-третьих, это Минск , где можно играть – единственное, смущает синтетика. В-четвертых, "Ислочи", мне кажется, нужен Александр Глеб. Эта команда уже высоко забралась в чемпионате. Обыграла жодинское "Торпедо" в минувшем туре – героически, в меньшинстве. И вот Глеб на дистанции, конечно, игрок обоймы, для того чтобы на этих высоких позициях задержаться.





И это еще имиджевый ход, становление и так далее. Глеб пригодился бы "Ислочи", мне кажется, – сказал Ходасевич в эфире программы "Бремя футбола".



