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Возле гимназии в Витебске Audi врезалась в два авто. Подозревают, что водитель был пьян
Источник материала: Tut.by
Авария произошла днем 4 июня около гимназии № 3 на улице «Правды» в Витебске,
41-летний житель Витебска на Audi A6 наехал на Peugeot и Citroen Xsara Picasso. Они были припаркованы возле дома № 57.
Пострадавших нет, но автомобили получили повреждения.
По водителю было заметно, что он пьян, отмечают в ГАИ. Но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.
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От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.
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