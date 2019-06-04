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Возле гимназии в Витебске Audi врезалась в два авто. Подозревают, что водитель был пьян

05.06.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла днем 4 июня около гимназии № 3 на улице «Правды» в Витебске, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

41-летний житель Витебска на Audi A6 наехал на Peugeot и Citroen Xsara Picasso. Они были припаркованы возле дома № 57.

Пострадавших нет, но автомобили получили повреждения.

По водителю было заметно, что он пьян, отмечают в ГАИ. Но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.


Фото: ГАИ
 
Теги: Витебск
 
 
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От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.
 
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