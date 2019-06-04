Возле гимназии в Витебске Audi врезалась в два авто. Подозревают, что водитель был пьян

Источник материала: Tut.by

Авария произошла днем 4 июня около гимназии № 3 на улице «Правды» в Витебске, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

41-летний житель Витебска на Audi A6 наехал на Peugeot и Citroen Xsara Picasso. Они были припаркованы возле дома № 57.

Пострадавших нет, но автомобили получили повреждения.

По водителю было заметно, что он пьян, отмечают в ГАИ. Но от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.



Фото: ГАИ