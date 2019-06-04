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Спрятал в прицепе. В Брестском районе гаишники остановили мотоблок, перевозивший детей
Источник материала: Tut.by
4 июня сотрудники ГАИ остановили водителя мотоблока, который вез в прицепе троих детей,
Транспортное средство инспекторы заметили около 11.00 на проселочной дороге, связывающей Жабинку и Мотыкалы. Мотоблок ехал со стороны озера Смуга. Инспектор остановил водителя, чтобы проверить его физическое состояние. Во время общения сотрудник ГАИ обратил внимание на прицеп, который был накрыт покрывалом. Оказалось, что под накидкой ехали трое детей: два мальчика (9 и 8 лет) и 7-летняя девочка.
Один из мальчиков — сын водителя. Остальные дети соседские. Как пояснил 32-летний нарушитель, ему не с кем было оставить своего ребенка, поэтому он взял его с собой на рыбалку и для компании прихватил друзей сына.
В отношении водителя составили протокол за нарушение правил перевозки пассажиров. Детей в деревню привезли инспекторы на служебном автомобиле.
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В деревню их везли уже инспекторы на служебном автомобиле.
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