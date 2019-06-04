Родила в 21, и ей нормально. Минчанка - о том, как стать мамой рано (по нынешним меркам)

Источник материала: Tut.by

«Я узнала, что беременна, 24 июля 2018 года», — рассказывает 21-летняя Настя Чурило. Все бы ничего, только с осени девушка должна была вернуться в университет на дневное отделение. Оставалось закончить четвертый, последний, курс — и пойти жить жизнь. Настя к тому времени уже вышла замуж и даже думала о ребенке, только попозже. В нашем тексте девушка поделилась тем, что рожать «вне плана», оказывается, не так страшно и как справляться с трудностями, если чувствуешь шок, когда тебе впервые дают ребенка на руки.