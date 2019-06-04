ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родила в 21, и ей нормально. Минчанка - о том, как стать мамой рано (по нынешним меркам)

05.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Я узнала, что беременна, 24 июля 2018 года», — рассказывает 21-летняя Настя Чурило. Все бы ничего, только с осени девушка должна была вернуться в университет на дневное отделение. Оставалось закончить четвертый, последний, курс — и пойти жить жизнь. Настя к тому времени уже вышла замуж и даже думала о ребенке, только попозже. В нашем тексте девушка поделилась тем, что рожать «вне плана», оказывается, не так страшно и как справляться с трудностями, если чувствуешь шок, когда тебе впервые дают ребенка на руки.


Настя Чурило. Фото из личного архива

«Мама приседала на мозг с темой внуков»
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настя Чурило честно рассказывает о своей беременности. И о том, что наступило после нее (спойлер: ничего страшного).
 

Новости дня
Новости разные
 
Землю в Новом Свете снова выставят на аукцион - но целевое назначение участка изменят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика