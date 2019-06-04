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Землю в Новом Свете снова выставят на аукцион - но целевое назначение участка изменят

05.06.2019 08:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участок на улице Мицкевича, где находятся дома № 5, 7, 7а и 9, выставят на повторный аукцион. Возможно, целевое назначение участка изменится — вместо здания общественного назначения можно будет построить жилой дом, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, район Новый свет в Гродно — одно из немногих мест в Беларуси, в котором сохранился городской пейзаж начала прошлого века и который вполне мог бы стать белорусским Скансеном. Это застройка на гродненских улицах Мицкевича, Островского, Ватутина, Реймонта и на части улиц 17 Сентября и Горького. Деревянные и кирпичные дома здесь конца позапрошлого и начала прошлого веков.

Первый аукцион по продаже земельных участков по улице Мицкевича, которая входит в старинный гродненский район Новый свет, не состоялся: заявок не было. Будущему застройщику на их месте предлагалось возвести здание общественного назначения — торговый или офисный центр, гостиницу. Однако этим участком земли никто не заинтересовался.

 — Скорее всего, в условиях аукциона изменят целевое назначение участка — вместо строительства здания общественного назначения будет указано возведение жилого дома. После этого участок выставят на повторные торги, — рассказали в Гродненском горисполкоме.

 
Теги: Гродно
 
 
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Участок по улице Мицкевича, на котором находятся дома № 5, 7, 7а и 9, выставят на повторный аукцион. Возможно, целевое назначение участка может измениться. Вместо...
 
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