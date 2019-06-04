Землю в Новом Свете снова выставят на аукцион - но целевое назначение участка изменят

Источник материала: Tut.by

Участок на улице Мицкевича, где находятся дома № 5, 7, 7а и 9, выставят на повторный аукцион. Возможно, целевое назначение участка изменится — вместо здания общественного назначения можно будет построить жилой дом, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, район Новый свет в Гродно — одно из немногих мест в Беларуси , в котором сохранился городской пейзаж начала прошлого века и который вполне мог бы стать белорусским Скансеном. Это застройка на гродненских улицах Мицкевича, Островского, Ватутина, Реймонта и на части улиц 17 Сентября и Горького. Деревянные и кирпичные дома здесь конца позапрошлого и начала прошлого веков.

Первый аукцион по продаже земельных участков по улице Мицкевича, которая входит в старинный гродненский район Новый свет, не состоялся: заявок не было . Будущему застройщику на их месте предлагалось возвести здание общественного назначения — торговый или офисный центр, гостиницу. Однако этим участком земли никто не заинтересовался.

— Скорее всего, в условиях аукциона изменят целевое назначение участка — вместо строительства здания общественного назначения будет указано возведение жилого дома. После этого участок выставят на повторные торги, — рассказали в Гродненском горисполкоме.