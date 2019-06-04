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Землю в Новом Свете снова выставят на аукцион - но целевое назначение участка изменят
Источник материала: Tut.by
Участок на улице Мицкевича, где находятся дома № 5, 7, 7а и 9, выставят на повторный аукцион. Возможно, целевое назначение участка изменится — вместо здания общественного назначения можно будет построить жилой дом,
Напомним, район Новый свет в Гродно —
Первый аукцион по продаже земельных участков по улице Мицкевича, которая входит в старинный гродненский район Новый свет, не состоялся:
— Скорее всего, в условиях аукциона изменят целевое назначение участка — вместо строительства здания общественного назначения будет указано возведение жилого дома. После этого участок выставят на повторные торги, — рассказали в Гродненском горисполкоме.
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Участок по улице Мицкевича, на котором находятся дома № 5, 7, 7а и 9, выставят на повторный аукцион. Возможно, целевое назначение участка может измениться. Вместо...
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