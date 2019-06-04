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«Старой деве с 40 котами можно только позавидовать». Мнение о том, что брак губит женщину

05.06.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По мнению психолога-бихевиориста, профессора Лондонской школы экономики и политических наук Пола Долана, самые счастливые люди на земле — это незамужние женщины без детей. Почему для белорусок это уже давно не открытие, рассуждает колумнист Анна Петрова.

Профессор заявил, что в действительности от брака выигрывают только мужчины: они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут. В то время как женщины, напротив, не получают от брака никакой выгоды: им приходится со многим мириться и они раньше умирают. Также Долан отметил, что многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными потому, что в обществе укоренен стереотип о браке и детях как о признаках успеха.


Ну наконец-то. Испокон веков незыблемой истиной было единственно правильное «женское счастье — был бы милый рядом», и вот — нате вам.

А ведь уже давно было ясно, что брак, особенно в его традиционной, патриархальной модели, гораздо более выгоден для мужчин, нежели для женщин. Почему?

Во-первых, бесплатный и незаметный домашний труд. Прикиньте, сколько времени в среднем тратят на домашнюю работу и детей женщины, а сколько — мужчины. В наших реалиях абсолютная норма, когда все ложится на женские плечи, начиная от банальной, но ежедневно изматывающей дилеммы «что приготовить на ужин» и заканчивая родительскими собраниями, на которых в среднем присутствует по одному папе на класс.

О единичных случаях воспитывающих в одиночку детей мужчин (как правило, попавших в такую ситуацию в силу трагических обстоятельств) пишут репортажи — ведь это героический поступок, тогда как для женщин это обыденная реальность.

Во-вторых, женщине не просто нужно тянуть все на себе, она еще должна делать все это с удовольствием. «Для своих-то не трудно», «это ж женское счастье — заботиться о любимых», «только в радость у плиты постоять, чтобы котлетки с пылу с жару». Как мы помним, даже от медиков можно услышать по-прежнему популярное мнение о том, что, например, послеродовая депрессия возникает от лени и избалованности. В результате помимо усталости женщина обзаводится перманентным чувством вины. «Че-то как-то я задолбалась, а должна же быть счастлива».


В-третьих, именно женщина должна отвечать за погоду в доме. Как известно, при хорошей жене муж не заляжет на диване, не загуляет, не уйдет в запой. Она должна быть мудрой, идти на компромиссы, прощать, не замечать, уступать. «Не смогла сохранить семью» всегда женщина. Самым популярным рецептом счастливого брака и лучшим способом удержать мужчину остается совет «просто оставьте мужчину в покое». Просто молча поставь перед ним тарелку борща, ага. Идеальный сценарий, идеальная жена. А муж он как бы есть, и его как бы нет.

В-четвертых, есть данные, что женатые мужчины более здоровы и в целом живут дольше, что совсем неудивительно, потому что по сравнению со своими ровесниками-холостяками они досмотрены: о них заботятся, за ними ухаживают, полноценное питание, уют, выглаженные рубашки и «погода в доме».

В-пятых, к женщине в целом предъявляют завышенные требования. Если мужчина зарабатывает, то с него достаточно. Никто не требует от него пирогов, выглаженных рубашек и вымытых детских поп. Женщина же на работе может быть хоть премьер-министром — все это ерунда, потому что котлетки все равно уж будь добра по расписанию.


Вот и сравните, сколько времени, денег, здоровья и эмоциональных ресурсов женщина расходует на дом и детей по сравнению со своей незамужней и бездетной ровесницей, которая вольна распоряжаться собой исключительно для собственного удовольствия.

При этом в обществе бытует некий странный стереотип, что женщина — это такая содержанка-дармоедка (взять хотя бы последний скандал с symbal.by), которая спит и видит, как бы сесть на шею к мужику, требовать от него заботы и тянуть из него деньги.

То есть брак пытаются представить как очень выгодное, в том числе и в материальном плане, женское предприятие. «Мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага» — это якобы какие-то традиционные ценности, но сколько на практике таких семей? И сколько неработающих женщин? А обратившись к статистике разводов, скажите, сколько у таких женщины шансов в один прекрасный день оказаться с детьми в одиночестве и в унизительном положении, когда нужно выбивать алименты? Невероятно выгодное предприятие, да.

Что касается давления общества, то оно никуда не делось. Женщине, может, и не нужен этот самый замуж, но бесконечные вопросы и намеки на тикающие часики делают свое черное дело. Одиночек дискриминируют, любая реклама, если это не кусок обнаженного женского тела, — это образ идеальной семьи, это всегда муж, жена, ребенок — и они улыбаются, сидя на зеленой лужайке на фоне голубого неба. Вон и Михаил Боярский недавно высказался: на вопрос, какой из ролей своей дочери он больше всего гордится, актер ответил, что никакой не гордится, потому что только дети делают женщину полноценной.

Опять-таки все это вовсе не значит, что никому не надо выходить замуж и заводить семью. Российский политолог Екатерина Шульман говорит о том, что в целом в мире браков меньше не становится, но если что сегодня институту брака и угрожает, так это возможность жить в одиночестве. И почему бы, собственно говоря, нет?


По крайне мере хорошо понимать, что брак — это не единственный путь, что счастье не зависит от социального статуса, штампа в паспорте и наличия детей, что в мире есть куча путей и дорог. Хорошо, когда есть варианты, когда ты можешь выбирать и когда нет необходимости в своем выборе перед кем-то оправдываться. Хорошо, что можно снять с «безбрачия» вот это вот проклятье старой девы с сорока кошками, к которой относятся с жалостью и пренебрежением, а надо бы ей завидовать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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По мнению психолога-бихевиориста, профессора Лондонской школы экономики и политических наук Пола Долана, самые счастливые люди на земле - это незамужние женщины...
 
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