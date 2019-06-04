Среда развлечений. Куда пойти и что посмотреть, чтобы не заскучать в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Свежая порция интересных развлечений в Могилеве уже тут! Рассказываем, как вам не заскучать в ближайшую неделю, и напоминаем, что попасть в наш обзор очень просто — расскажите о своем событии в письме на адрес editor.mogilev@tut.by



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Среда, 5 июня

Посмотреть кино на свежем воздухе на «Этнохуторе» приглашает «Центр городских инициатив». Новый сезон кинопоказов начнут с фильма «Евротур». Это бесплатно, но нужна регистрация. Организаторы просят зрителей позаботиться о пледах и перекусе самостоятельно. С 20.30 будет музыкальная программа, показ начнут, как стемнеет — около 22.00.

Четверг, 6 июня

Вас ждет вечер современной хореографии от ансамбля эстрадного танца «ТЕТ-А-ТЕТ» в концертном зале «Могилев». Организаторы обещают погрузить вас в мир искусства контемпа. Билеты по 10 рублей. Начало в 18.30.

Пятница, 7 июня

В выставочном зале музея истории Могилева откроется экспозиция арт-проекта «Могилев глазами гостей». Художники из 8 стран две недели изображали наш город на холсте. Начало в 16.00.

Посмотреть на необычную музыкальную версию известной сказки «Золушка» от режиссера Игоря Казакова приглашают в кукольный театр. Вас ждет красочная инсценизация и, конечно, удивительные куклы. Сюжет сказки Шарля Перро прекрасно знаком всем, однако такой «Золушки» вы еще не видели. Начало в 11.00, в субботу — в 12.00.

Суббота, 8 июня

Путешествие вокруг Земли за одну ночь ждет посетителей танцевального вечера в тайм-кафе «Небо» . Бачата, сальса и кизомба, прекрасная музыка, анимация и танцоры из разных городов. Начало в 23.00, а закончить танцевать планируют в пять утра!

Воскресенье, 9 июня

Таинственный подводный мир можно успеть увидеть на выставке аквариумных рыбок «Аквафорум-2019» в ТЦ «Е-СИТИ». Здесь подводных жителей, привезенных с разных частей нашей планеты. Выставка работает с 10.00 до 21.00.

Лекцию на тему «О чем на самом деле клипы Макса Коржа и про что поет Ольга Бузова» проводит инициатива «Новые регионы». Известно, что она пройдет в 16.00. Место проведения организаторы сообщат зрителям после регистрации.

Понедельник, 10 июня

Весь июнь в малом зале кинотеатра «Родина» будут проходить кинопоказы в рамках программы «Лістапад. Коллекция». Это отличный шанс познакомиться с фестивальным кино. В этот день будут показывать фильм «Золотая перчатка». Начало в 20.00.





Вторник, 11 июня

В драмтеатре дают «Три красавицы» — решительную комедию в двух актах с отметкой 16+. Это постановка 2019 года режиссера Камили Хусаиновой, известной могилевскому зрителю по работе над «Желтым песочком». Начало в 18.30.

Среда, 12 июня

Театр снова в центре внимания. Можно увидеть нашумевший могилевский «Тартюф» режиссуры Екатерины Аверковой. Постановка наделала много шума, а билетов на первые показы было не достать. Может, теперь вам повезет? Начало в 18.30.

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