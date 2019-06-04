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Среда развлечений. Куда пойти и что посмотреть, чтобы не заскучать в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Свежая порция интересных развлечений в Могилеве уже тут! Рассказываем, как вам не заскучать в ближайшую неделю, и напоминаем, что попасть в наш обзор очень просто — расскажите о своем событии в письме на адрес
Среда, 5 июня
Посмотреть кино на свежем воздухе на «Этнохуторе» приглашает «Центр городских инициатив». Новый сезон кинопоказов начнут с фильма «Евротур». Это бесплатно, но
Четверг, 6 июня
Вас ждет вечер современной хореографии
Пятница, 7 июня
В выставочном зале музея истории Могилева откроется экспозиция арт-проекта «Могилев глазами гостей». Художники из 8 стран две недели изображали наш город на холсте. Начало в 16.00.
Посмотреть на необычную музыкальную версию
Суббота, 8 июня
Путешествие вокруг Земли за одну ночь ждет посетителей
Воскресенье, 9 июня
Таинственный подводный мир можно успеть увидеть на выставке аквариумных рыбок
Лекцию на тему
Понедельник, 10 июня
Весь июнь в малом зале кинотеатра «Родина» будут проходить кинопоказы в рамках программы «Лістапад. Коллекция». Это отличный шанс познакомиться с фестивальным кино. В этот день будут показывать фильм «Золотая перчатка». Начало в 20.00.
Вторник, 11 июня
В драмтеатре дают
Среда, 12 июня
Театр снова в центре внимания. Можно увидеть
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