ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

05.06.2019 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского «Ювентус» Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг, передает ТАСС.


Фото: Reuters

По его данным, в суд Лас-Вегаса (штат Невада) в прошлом месяце поступило уведомление о добровольном прекращении дела. В документе не уточнялось, было ли это сделано по ходатайству истца или по взаимному соглашению сторон. Блумберг обратилось к адвокатам Роналду и потерпевшей за разъяснениями, однако ответа пока не получило.

В сентябре 2018 года гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд исковую жалобу. Из нее следовало, что она была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Как утверждается, Майорга сразу обратилась в полицию, но позже согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов. В октябре 2018 года полицейское управление города заявило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро, став по итогам сезона чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. 34-летний португалец также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем трофеев Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Всего Роналду провел за национальную команду 156 матчей, забив 85 мячей.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный процесс начался в сентябре 2018 года, когда американка Кэтрин Майорга подала исковую жалобу, в которой было сказано о том, что португалец изнасиловал ее в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле гимназии в Витебске Audi врезалась в два авто. Подозревают, что водитель был пьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика