Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Источник материала: Tut.by

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского «Ювентус» Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг, передает ТАСС .



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По его данным, в суд Лас-Вегаса (штат Невада) в прошлом месяце поступило уведомление о добровольном прекращении дела. В документе не уточнялось, было ли это сделано по ходатайству истца или по взаимному соглашению сторон. Блумберг обратилось к адвокатам Роналду и потерпевшей за разъяснениями, однако ответа пока не получило.

В сентябре 2018 года гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд исковую жалобу. Из нее следовало, что она была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Как утверждается, Майорга сразу обратилась в полицию, но позже согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов. В октябре 2018 года полицейское управление города заявило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро, став по итогам сезона чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. 34-летний португалец также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем трофеев Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Всего Роналду провел за национальную команду 156 матчей, забив 85 мячей.