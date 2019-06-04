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Крупнейшая в мире электростанция начала работать в Британии

05.06.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Великобритания запустила в эксплуатацию первую часть крупнейшей в мире ветряной электростанции, которая насчитывает 174 турбины, сообщает Gizmodo.

На данный момент работают всего 50 турбин, но даже их энергии хватает для обеспечений 287 тыс. домов.

 По плану, электростанция должна выйти на полную мощность в следующем году, тогда она будет способна обеспечить электроэнергией около 1 млн домов, вырабатывая 1,2 гигаватта.

Ферма называется Hornsea One, она расположена в 120 км от восточного побережья Гримсби.

Британское правительство намерено построить поблизости точно такую же электростанцию.

 
 
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Великобритания запустила в эксплуатацию первую часть крупнейшей в мире ветряной электростанции, которая насчитывает 174 турбины, сообщает Gizmodo. На данный момент...
 
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