Крупнейшая в мире электростанция начала работать в Британии

Источник материала: Интерфакс

Великобритания запустила в эксплуатацию первую часть крупнейшей в мире ветряной электростанции, которая насчитывает 174 турбины, сообщает Gizmodo .

На данный момент работают всего 50 турбин, но даже их энергии хватает для обеспечений 287 тыс. домов.

По плану, электростанция должна выйти на полную мощность в следующем году, тогда она будет способна обеспечить электроэнергией около 1 млн домов, вырабатывая 1,2 гигаватта.

Ферма называется Hornsea One, она расположена в 120 км от восточного побережья Гримсби.

Британское правительство намерено построить поблизости точно такую же электростанцию.