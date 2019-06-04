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Резко потеплело. Может, пора сокращать рабочий день?
Источник материала: Интерфакс
Жара накрыла Беларусь. Теперь еще сложнее заставить себя идти на работу в офис. Когда открытые окна уже не спасают, остается только повесить термометр и ежедневно придирчиво следить за температурным режимом. Interfax.by расскажет, когда можно с чистой совестью уходить с работы пораньше.
СанПин
В Беларуси существуют нормы, регулирующие время рабочего процесса в зависимости от температуры в помещении - СанПиН "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях".
Согласно этому документу, все очень просто. Если ваша работа не отличается особой интенсивностью энергозатрат, проще говоря, сидячая, то для вас температурные нормы выглядят так:
Как только температура подобралась к отметке в +28°С, начинайте следить пристальнее. Каждый дополнительный градус сокращает рабочий день ровно на час. Таким образом, при +29°С - работаете 7 часов, при +30°С – 6 часов. Но если температура дойдет до +32°С здесь имеете полное право уйти, отработав всего лишь час.
Как спастись от жары в офисе
Надо сказать, что даже при оптимальной по СанПину температуре в +25°С в офисе бывает крайне некомфортно. Чтобы не перегреться, не заработать головную боль, не плавиться от жары, помните о том, что:
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Жара накрыла Беларусь. Теперь еще сложнее заставить себя идти на работу в офис. Когда открытые окна уже не спасают, остается только повесить термометр и ежедневно...
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