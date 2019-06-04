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Резко потеплело. Может, пора сокращать рабочий день?

05.06.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Жара накрыла Беларусь. Теперь еще сложнее заставить себя идти на работу в офис. Когда открытые окна уже не спасают, остается только повесить термометр и ежедневно придирчиво следить за температурным режимом. Interfax.by расскажет, когда можно с чистой совестью уходить с работы пораньше.

СанПин

В Беларуси существуют нормы, регулирующие время рабочего процесса в зависимости от температуры в помещении - СанПиН "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях".

Согласно этому документу, все очень просто. Если ваша работа не отличается особой интенсивностью энергозатрат, проще говоря, сидячая, то для вас температурные нормы выглядят так:

  • В идеале – +23 - +25°С;
  • Выше оптимальных – +25,1 - +28°С (но на работе все еще остаемся).

Как только температура подобралась к отметке в +28°С, начинайте следить пристальнее. Каждый дополнительный градус сокращает рабочий день ровно на час. Таким образом, при +29°С - работаете 7 часов, при +30°С – 6 часов. Но если температура дойдет до +32°С здесь имеете полное право уйти, отработав всего лишь час.

Как спастись от жары в офисе

Надо сказать, что даже при оптимальной по СанПину температуре в +25°С в офисе бывает крайне некомфортно. Чтобы не перегреться, не заработать головную боль, не плавиться от жары, помните о том, что:

  • Необходимо соблюдать водный баланс. Кстати, это также спасет от переедания, ведь часто мы путаем жажду с голодом;
  • Правильно одевайтесь: лучше выбирать натуральные ткани светлых цветов. Одежда должна быть просторной;
  • Используйте влажные салфетки или пульверизатор с водой, чтобы регулярно увлажнять кожу лица, шеи, рук;
  • Старайтесь свести к минимуму использование макияжа: плотных кремов, тональных средств и тп, - дайте коже дышать;
  • На столе можно поставить емкость с водой или небольшой аквариум (можно без рыбок). Испаряясь, вода будет охлаждать воздух;
  • Поставьте растения с крупными листьями;
  • Следите за питанием, лучше отказаться от тяжелой еды (мясо, сладости) и отдать предпочтение натуральной и легкой (салаты, ягоды, фрукты);
  • Приобретите небольшой вентилятор, он практически бесшумный.
 
 
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Жара накрыла Беларусь. Теперь еще сложнее заставить себя идти на работу в офис. Когда открытые окна уже не спасают, остается только повесить термометр и ежедневно...
 
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