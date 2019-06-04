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Центр по защите интеллектуальных прав появится в Беларуси
05.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси планируют открыть центр по защите интеллектуальной собственности. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Новую структуру создадут при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, передает телеканал «МИР 24».
Планы по созданию центра озвучили сегодня в Минске на семинаре, где эксперты из разных стран обсуждают тонкости использования интеллектуальных прав. Для Беларуси это важная тема, поскольку экспорт страны на треть состоит из высокотехнологичной продукции.
За прошлый год республика заработала чуть больше 65 миллионов долларов на продаже патентов и лицензий.
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Новую структуру создадут при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.
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