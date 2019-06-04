Центр по защите интеллектуальных прав появится в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют открыть центр по защите интеллектуальной собственности. Об этом сегодня сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Новую структуру создадут при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, передает телеканал «МИР 24».

«Изобретателю в суде самому сложно доказать, что нарушено его право. Он разбирается в других вопросах. Поэтому с Всемирной организацией интеллектуальной собственностью мы сейчас ведем переговоры. У них уже создан Центр досудебного урегулирования, когда можно прийти к специалистам, обсудить. И уже центр помогает отстоять свои права в суде», – сказал Шумилин.

Планы по созданию центра озвучили сегодня в Минске на семинаре, где эксперты из разных стран обсуждают тонкости использования интеллектуальных прав. Для Беларуси это важная тема, поскольку экспорт страны на треть состоит из высокотехнологичной продукции.

За прошлый год республика заработала чуть больше 65 миллионов долларов на продаже патентов и лицензий.