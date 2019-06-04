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Прессбол: «Ислочь» готова заключить контракт с Александром Глебом
Источник материала: Tut.by
По сведениям
По всей видимости, Глеб рассматривает и другие варианты, среди которых нельзя исключать и завершение карьеры. В любом случае время у 38-летнего ветерана есть.
Сейчас в его семье ожидается пополнение, к тому же совершить переход в любой из белорусских клубов можно лишь в отведенный для этого период. Летнее трансферное окно в высшей лиге откроется 19 июля.
2 июня пресс-служба ФК БАТЭ
В турнирной таблице чемпионата Беларуси с 21 очком после 10 туров «Ислочь» занимает 4-е место. Впереди брестское «Динамо» (26 баллов), БАТЭ (24) и солигорский Шахтер (24).
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Волки" охотно готовы принять в свои ряды именитого полузащитника на озвученных условиях.
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