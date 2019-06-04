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Как сохранить заказы в летний штиль? Ловите акции на рекламу от TUT.BY

05.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето среди маркетологов, да и не только, считается сезоном штиля. Событий мало, клиенты в отпусках… Согласитесь, этот непростой период — определенный вызов, чтобы сохранить эффективность и стабильный поток заказов. Чтобы вы были спокойны за входящий трафик, заказы поступали, а бизнес двигался вперед, мы подготовили летние спелые акции на медийную рекламу TUT.BY.


Летние рекламные новости

Новости компании с маленькой картинкой

Мы предлагаем скидку 50% на вторую Новость компании с маленькой картинкой. Обе новости размещаются в течение месяца (вторая публикация должна выйти в следующий 31 день после выхода первой).

Новости в рубрике «Регионы»

Акционный пакет «Минск + Регионы»: при покупке новости в блоке «Регионы-Минск» вы получаете еще 5 выходов этой новости в остальных региональных блоках рубрики со скидкой 99,9%.

Летняя баннерная реклама

Баннеры пакета «десктоп + мобайл»

Вы получите еще 20% размещения вашей рекламы со скидкой 99,9% при заказе от 500 тыс. показов баннеров и еще 25% - при заказе от 1 млн показов.

Крупноформатные баннеры в мобайл

Вы получите еще 15% объема показов со скидкой 99,9% при размещении имиджевых мобильных форматов — Fullscreen в приложениях и 640*1000 в мобильной версии TUT.BY.

Летняя видеореклама

Не пропустите скидку 20% на размещение ваших рекламных роликов в публикациях и видеоконтенте портала. Для видеокампаний, как и для баннерных, доступны широкие возможности таргетирования на целевую аудиторию.

Оплата и размещение акционных новостей и баннеров — до 31 августа 2019 года, видеорекламы — до 30 сентября 2019 года.

Чтобы узнать подробности:

— звоните: +375 (17) 239 57 01
— пишите: ads@tutby.com
— или отправьте нам запрос прямо сейчас.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Чтобы вы были спокойны за входящий трафик, заказы поступали, а бизнес двигался вперед, мы подготовили летние спелые акции на медийную рекламу TUT.BY.
 
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