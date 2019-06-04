«Реже езжу в магазин - меньше бензина трачу». Как семья закупается продуктами на месяц вперед

Источник материала: Tut.by

Многие признаются, что расходы на продукты значительно сказываются на семейном бюджете. Однако при разумном подходе можно одновременно экономить и качественно питаться. Вместе с супругами Екатериной Бойчук и Андреем Наумовичем, а также их детьми ― Алексией и Алисой ― мы отправились в гипердискаунтер «Копилка» . Родители рассказали, как можно выгодно распорядиться финансами, если планировать все покупки на месяц вперед.

«Чтобы экономить, надо ценить свое время»





Андрей решительно берет большую тележку и открывает в телефоне заранее составленный список покупок. Планирование бюджета, в частности расходов на продукты, в семье лежит на мужских плечах.

― У нас главный «экономист» ― мой муж. У меня чувство экономии полностью отсутствует. Я больше нацелена на то, чтобы сейчас потратить, а потом побольше заработать. У супруга же философия обратная. Но это круто, в паре мы отлично сработались, — улыбается Екатерина. — О ценах на продукты Андрей осведомлен всегда. Он постоянно следит за магазинными акциями, подписан на различные рассылки о скидках.

Сама героиня за покупками ходить не любит. Если супруги приезжают в гипермаркет вместе, то Екатерина лишь возит тележку с продуктами.

― Иногда я даже с этой задачей не справляюсь: то на телефон отвлекусь, то вообще уйду в другой конец магазина. Ведь я работаю в сфере рекламы, поэтому мне всегда интересно посмотреть, какие новые марки продуктов появились на рынке, — поясняет героиня.





Андрей ― фрилансер в сфере графического дизайна. В отличие от супруги, мужчина не привязан к определенному рабочему месту и графику. Поэтому именно он обычно покупает еду.

― Свой подход я называю «трать с умом», — объясняет глава семьи. — Чтобы научиться экономить, надо в первую очередь ценить и любить свое время. Чем реже я езжу в магазин, тем меньше бензина я трачу. Заранее изучив цены и ассортимент, я раз в месяц выбираю день и катаюсь по нескольким гипермаркетам сразу. Я считаю это разумным. Ведь стоимость одного и того же товара в разных местах может отличаться. Вообще, закупаясь раз в месяц, а не раз в неделю, мы экономим около 10% бюджета. А если при этом отслеживать акции, то можно потратить на 30−50% меньше.





Продукты, которые долго в холодильнике не хранятся, герой советует брать в небольшом количестве: их всегда можно докупить. Пусть это быстро исчезнет с полки, зато не придется выбрасывать просроченную еду.

— Вот еще один способ экономии: в теплое время года я сам выращиваю зелень, — вспоминает Андрей.





«За два месяца похудела на 10 килограммов»

Герой признается, что еда в ресторанах плохо отражается у него на желудке. Поэтому он всегда выбирает домашнюю пищу. Готовкой занимаются оба супруга. Екатерина делает овощные салаты, иногда радует членов семьи тирамису. Андрей же готовит блюда, которых бы хватило не несколько дней или даже на неделю: например, суп или плов. Фирменный семейный рецепт ― пицца с тунцом.

― Дочки обожают макароны по-флотски. Я же люблю блюда более изысканные, — делится вкусами Андрей. — На самом деле у каждого члена семьи свои предпочтения в еде. Приходится отдельно готовить для себя, жены и детей.





И правда, у Екатерины особый рацион. Уже полгода она придерживается принципов правильного питания. Началось все с того, что после второй беременности героиня сильно поправилась. Она решила, что с этим срочно нужно что-то делать и обратилась к специалисту, который помог составить ежедневное меню для похудения.

― Суть заключается в том, что кушать надо порционно: завтрак, обед, ужин, а между ними обязательные перекусы. После девяти вечера есть уже нежелательно. Также во время приема пищи нельзя запивать. Жидкостью ты лишь забиваешь желудок и быстро становишься голодным. Если уже очень хочется чая, лучше выпить его через час после еды. Мне также пришлось отказаться от батона, майонеза, сладкого, — рассказывает Екатерина. — Поначалу я сильно мучилась, но в итоге моя сила воли победила. За первую неделю я сбросила полтора килограмма, это сильно меня вдохновило.

Параллельно героиня занималась пилатесом. И уже за два месяца похудела на десять килограммов. Сейчас правильное питание уже вошло для нее в привычку. Следующий шаг — перевести на здоровые продукты остальных членов семьи. Однако супруг продолжает активно покупать колбасу и майонез: пока ему тяжело себя ограничивать.

Андрей и Екатерина уверены: принцип закупки на месяц экономит не только бюджет, но и время. Например, герои берут в гипермаркете несколько крупных кусков мяса разных видов. Дома нарезают его на стейки, посыпают приправой и замораживают. Так в любой момент мясо будет готово к приготовлению.





Семья часто берет продукты, из которых можно приготовить сразу несколько блюд. Например, это рулька, из которой герои варят бульон и делают второе. Что касается фарша, то его семья готовит из цельных кусков мяса, а затем замораживает в порционных пакетиках, чтобы при необходимости быстро разморозить продукт.

На работу герои берут ссобойки — это тоже помогает сэкономить на питании.

«Дочка постоянно на что-то копит»

― У нас есть кошка по имени Лилу. Обычно она ест то же, что и мы. Еще мы покупаем для Лилу сухой корм. Одну упаковку взяли и в этот раз, — говорит Екатерина.

Пока мы общаемся со старшими членами семьи, маленькая Алиса заводит нас в отдел с конфетами и радостно тянется к «Красной шапочке».

― Это ее любимая сладость, которая всегда должна быть у нас в доме — смеется мама девочки. — Кстати, радует то, что в магазине Алиса никогда не просит купить игрушку ― ей много чего осталось от старшей сестры.





Восьмилетней Алексии родители выделяют деньги на карманные расходы. Девочка пошла в папу ― старается экономить.

― Дочка не покупает ни сладости, ни игрушки. Она постоянно на что-то копит. Например, недавно она самостоятельно оплатила поездку, которая организовывалась от школы, — рассказывает Екатерина. — Я как-то читала про отца, который выделял своим детям определенную сумму, и если те отчитывались, на что ее потратили, то в следующий раз он давал денег в два раза больше. Хочу как-нибудь тоже попробовать эту систему.

Семья придерживается общего бюджета. Но это вовсе не значит, что муж отдает всю зарплату жене или наоборот. У каждого из супругов есть своя карточка, на которую перечисляется зарплата. Екатерина отвечает за коммунальные платежи, расходы на школу и детский сад. Андрей платит за продукты.





― У нас основные пункты затрат ― это съемная квартира, две машины и питание. Я заметила, что закупка на месяц гораздо выгоднее. Так, мои родители ходят в маленькие магазины недалеко от дома, но делают это каждый день, а иногда могут зайти и несколько раз за день. Конечно, по сравнению с нами, они тратят больше, — считает Екатерина.

Деньги, которые удается накопить, супруги тратят на отдых и путешествия. Также семья покупает технику, которая помогает экономить на покупке продуктов:

― Например, у нас есть йогуртница. Для того, чтобы сделать в ней йогурт, нужны только молоко и закваска. Мы не добавляем сахар, что, опять же, важно для фигуры. Еще купили хлебопечку, в которой делаем хлеб, булочки и тесто для пиццы.

Дома у героев есть электросушилка для грибов, зелени, овощей и фруктов. Летом, когда все эти товары дешевле, семья покупает их и засушивает впрок.

Еще герои любят выбираться на шашлыки.

― Это лето мы объявили сезоном поездок на природу. Пока погода позволяет, наслаждаемся солнышком и вкусной едой за городом, — улыбается Екатерина.





Для того, чтобы вы могли воспользоваться опытом наших героев, мы подробно расскажем, какие именно продукты они купили.

Картофель 4,3 кг 6,02 рубля Сладкий перец 500 г 2,5 рубля Свекла 1,9 кг 2,07 рубля Томаты 1,8 кг 6,79 рубля Репчатый лук 0,5 кг 1,92 рубля Морковь 1 кг 2,29 рубля Огурцы 900 г 2,58 рубля Цветная капуста 800 г 3,78 рубля Брокколи 800 г 3,98 рубля Стручковая фасоль 800 г 2,98 рубля Смесь для супа с шампиньонами 400 г 1,59 рубля Укроп 40 г 1,09 рубля Яблоки 1,2 кг 1,54 рубля Бананы 1 кг 2,71 рубля Лимоны 260 г 1,04 рубля Маринованные томаты 1 банка 1,79 рубля Маринованные огурцы 1 банка 2,59 рубля Консервированная фасоль 2 банки 2,18 рубля Каша для детского питания 3 упаковки 6,09 рубля Макароны 5 упаковок 9,85 рубля Гречневая крупа 4 упаковки 3,16 рубля Рис 2 упаковки 4,98 рубля Перловая крупа 1 упаковка 1,35 рубля Горох 1 упаковка 0,75 рубля Фасоль 1 упаковка 2,29 рубля Пшено 1 упаковка 2,39 рубля Посолнечное масло 1 бутылка 2,29 рубля Мука 2 кг 2,19 рубля Сахар 1 кг 1,39 рубля Кофе 1 банка 9,99 рубля Чай 1 упаковка 3,89 рубля Конфеты 300 г 6,49 рубля Булочки с маком 3 шт. 1,77 рубля Сливочное масло 2 упаковки 5,7 рубля Кефир 930 г 1,19 рубля Молоко 2 литра 2,89 рубля Йогурт 4 упаковки 4,60 рубля Свинина (суповой набор) 2,5 кг 9,16 рубля Свинина (тазобедренная часть) 3,1 кг 28,26 рубля Сосиски 400 г 2,02 рубля Курица 2,8 кг 10,73 рубля Колбаса 1 кг 14,53 рубля Сухой корм для кошки 1 упаковка 8,29 рубля Итого 195,68 рубля

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