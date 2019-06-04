|
Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игры пройдет на минском стадионе «Динамо» 19 июня
Источник материала: Радзiма
Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игры пройдет на минском стадионе «Динамо» 19 июня,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игры пройдет на минском стадионе «Динамо» 19 июня
Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игры пройдет на минском стадионе «Динамо» 19 июня, сообщает БелТА . На данный момент на главной арене...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)