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Последние сообщения о ложных минированиях поступали из-за рубежа
05.06.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников.
«С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом. Мы знаем, где находятся сервера», - слова Шуневича приводит
В Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались.
«Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего».
«Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем».
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Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь ШУНЕВИЧ.
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