Последние сообщения о ложных минированиях поступали из-за рубежа

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников.

«С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом. Мы знаем, где находятся сервера», - слова Шуневича приводит БЕЛТА .

В Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались.

«Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего».

«Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем».

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