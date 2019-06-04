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Горецким безработным предлагают переехать в сельскую местность

05.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Безработному, получившему направление управления по труду, занятости и социальной защите на новое место жительства и работы, из средств Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения выплачивается единовременная помощь в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума. Бюджет прожиточного минимума по состоянию на 01.05.2019 составляет 224,02 рубля.

 

Горецким безработным предлагают переехать в сельскую местность
Снимок носит иллюстративный характер. Фото Михаила Левцова

 

Сегодня готовы принять на работу и предоставить жилье сельскохозяйственные предприятия Горецкого района:

ОАО «Коптевская нива» — оператор машинного доения (предоставляется квартира). Обращаться по тел. 3-67-51;

ОАО «Горецкое» — главный ветеринарный врач, главный зоотехник, инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка, ветеринарный врач, зоо­техник (предоставляется дом). Обращаться по тел. 4-76-98;

КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» — ветеринарный врач, главный агроном, агроном, операторы машинного дое­ния, тракторист-машинист (предоставляется общежитие).Обращаться по тел. 7-34-38.

Дополнительно производится выплата денежных средств безработным в размере двукратной величины бюджета прожиточного минимума при переселении на новое место жительства безработных из городов в малые, средние городские поселения и в сельскую местность.

Возмещаются также расходы на переезд безработного и членов его семьи по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами: стоимость проезда, стоимость перевозки имущества по существующим тарифам стоимости перевозок.

 

Все выплаты производятся после трудоустройства безработного на новое место работы с предоставлением благоустроенного жилья.

 

В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома имеется обновляемая ежедневно база данных потребности в работниках сельского хозяйства по всем районам Беларуси, в том числе по специалистам высшего и среднего звена.

По вопросам, связанным с переселением на новое место жительства в сельскую местность, обращаться по адресу: Горки, ул. Якубовского, д. 9, каб. 10, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефоны: 7-88-92, 7-89-01, 7-89-04

Галина Гаспарян, главный специалист  отдела занятости 

управления по труду, занятости и социальной защите населения.


 
 
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  Безработному, получившему направление управления по труду, занятости и социальной защите на новое место жительства и работы, из средств Государственного...
 
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