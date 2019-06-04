Источник материала: Mir24.TV Belarus

Порядка 4 тысяч белорусских школьников обучат кибербезопасности и онлайн-этикету. Этим летом в Брестской области откроется IT-лагерь для воспитанников интернатов и детей с инвалидностью, сообщает Белтелерадиокомпания.

Как отмечается, мастер-классы по современным технологиям для ребят будут проводить специалисты Парка высоких технологий.