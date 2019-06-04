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Белорусских школьников обучат кибербезопасности и онлайн-этикету
05.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Порядка 4 тысяч белорусских школьников обучат
Как отмечается, мастер-классы по современным технологиям для ребят будут проводить специалисты Парка высоких технологий.
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