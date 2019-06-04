Нетрезвый водитель устроил двойное ДТП в Витебске

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41-летний витебчанин с признаками алкогольного опьянения ехал за рулем легкового автомобиля «Audi A6». По предварительной информации, в районе дома №57 при выборе скорости движения не учел особенности транспортного средства в результате чего совершил наезд на припаркованные автомобили «Peugeot» и «Citroen Ksara Picasso», сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.