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Нетрезвый водитель устроил двойное ДТП в Витебске

05.06.2019 09:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нетрезвый водитель устроил двойное ДТП в Витебске
УГАИ УВД Витебского облисполкома

41-летний витебчанин с признаками алкогольного опьянения ехал за рулем легкового автомобиля «Audi A6». По предварительной информации, в районе дома №57 при выборе скорости движения не учел особенности транспортного средства в результате чего совершил наезд на припаркованные автомобили «Peugeot» и «Citroen Ksara Picasso», сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения. 

Автомобили получили повреждения, пострадавших нет.

Нетрезвый водитель устроил двойное ДТП в Витебске
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Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла днем 4 июня возле ГУО «Гимназия №3 г. Витебска» на улице Правды.
 
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