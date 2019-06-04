Макей: Беларусь не получила официального приглашения на перезахоронение останков Калиновского

Министр иностранных дел Владимир Макей ответил на предложение создать “межведомственную официальную делегацию для участия на государственном уровне в мероприятиях на территории Литвы для чествования памяти беларуского национального героя Кастуся Калиновского”.





С соответствующим запросом в МИД Беларуси обратилась депутат Палаты представителей Елена Анисим. Как известно, перезахоронение останков Кастуся Калиновского планируется осенью 2019 года. Литовский политолог Витис Юрконис считает, что “лакмусовой бумажкой будущих взаимоотношений Беларуси и Вильнюса может стать реакция Минска на приглашение участвовать в перезахоронение останков Кастуся Калиновского нынешней осенью”. Новым президентом Литвы избран Гитанас Науседа, который готов нормализовать отношения с официальным Минском. Как известно, отношения между Литвой и Беларусью испортила Беларуская АЭС, которая строится в Островце.

















Елена Анисим считает, что участие правительственной делегации в перезахоронении останков Кастуся Калиновского “поспособствует укреплению авторитета Беларуси как внутри нашей страны, так и за ее пределами, а также послужит повышению престижа нашего государства у беларусов зарубежья”.





“После направления такого приглашения Министерством иностранных дел с учетом всех факторов, в том числе роли К.Калиновского в истории беларуского государства, будут подготовлены предложения оп составу официальной делегации нашей страны на церемонии”, – ответил Владимир Макей.







