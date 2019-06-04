ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Беларусь не получила официального приглашения на перезахоронение останков Калиновского

05.06.2019 09:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

“Республика Беларусь пока не получила официального приглашения на перезахоронение останков К.Калиновского. В то же время этот вопрос обсуждается по дипломатическим каналам”.

Макей: Беларусь не получила официального приглашения на перезахоронение останков Калиновского
На месте казни К.Калиновского установлена мемориальная доска с надписью на беларуском языке
Министр иностранных дел Владимир Макей ответил на предложение создать “межведомственную официальную делегацию для участия на государственном уровне в мероприятиях на территории Литвы для чествования памяти беларуского национального героя Кастуся Калиновского”.

С соответствующим запросом в МИД Беларуси обратилась депутат Палаты представителей Елена Анисим. Как известно, перезахоронение останков Кастуся Калиновского планируется осенью 2019 года. Литовский политолог Витис Юрконис считает, что “лакмусовой бумажкой будущих взаимоотношений Беларуси и Вильнюса может стать реакция Минска на приглашение участвовать в перезахоронение останков Кастуся Калиновского нынешней осенью”. Новым президентом Литвы избран Гитанас Науседа, который готов нормализовать отношения с официальным Минском. Как известно, отношения между Литвой и Беларусью испортила Беларуская АЭС, которая строится в Островце.



 

Елена Анисим считает, что участие правительственной делегации в перезахоронении останков Кастуся Калиновского “поспособствует укреплению авторитета Беларуси как внутри нашей страны, так и за ее пределами, а также послужит повышению престижа нашего государства у беларусов зарубежья”.

“После направления такого приглашения Министерством иностранных дел с учетом всех факторов, в том числе роли К.Калиновского в истории беларуского государства, будут подготовлены предложения оп составу официальной делегации нашей страны на церемонии”, – ответил Владимир Макей.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
“Республика Беларусь пока не получила официального приглашения на перезахоронение останков К.Калиновского. В то же время этот вопрос обсуждается по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Риелторы ожидают падения рынка на 40-60 процентов в связи с непродуманными действиями Минюста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика