Риелторы ожидают падения рынка на 40-60 процентов в связи с непродуманными действиями Минюста

Опасения риелторов вызывают проекты нового указа президента №15 "О Риэлтерской деятельности в РБ" и постановления Совмина №386, которое регулирует тарифы на риелторские услуги и порядок их применения.





Как заявил на состоявшейся пресс-конференции председатель совета ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Анатолий Звездин, в постановлении Совмина есть и положительные моменты. Например, отказ от регулирования тарифов на операции с коммерческой недвижимостью и на услуги юридическим лицам.





"К сожалению, на этом положительные новации в проекте заканчиваются", - отметил Анатолий Звездин. По его мнению, ценовое регулирование риелторской деятельности в Беларуси излишнее и ничего кроме вреда не приносит. Всего государство регулирует сегодня 37 тарифов на различные товары и услуги. И если с ценами на газ, на пассажирские перевозки или на почтовые услуги действия государства вполне объяснимы, то почему в перечне регулируемых услуг находятся риелторы, никто толком объяснить не может. Более того, когда впервые были утверждены тарифы, никто даже не делал экономическое обоснование. Тарифы в буквальном смысле взяли с потолка.





Впрочем, как пояснила председатель "Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности" Татьяна Недерева-Архипец, проблема не только в самих тарифах, но и в перечне услуг, который навязали риелторам.









"Наши клиенты готовы платить нам всего за две вещи. Первое - это за защиту имущественных прав, и второе - за получение денег, если мы говорим о стандартной сделке между покупателем и продавцом объекта недвижимости. Ни за что другое нам наши потребители платить не хотят. Они не понимают перечня услуг, который на сегодняшний день действует. Именно в этой плоскости лежит основа конфликтов с потребителями, потому что клиент просит две конкретные вещи, а мы вынуждены продавать ему непонятный перечень услуг", - пояснила Татьяна Недерева-Архипец. Ничем необоснованные тарифы на эти услуги еще больше усугубляют ситуацию.





Ныне действующий указ президент №15 принимался аж в 2006 года. За прошедшее время цифровые технологии шагнули далеко вперед, само время диктует необходимость их внедрения, однако проект нового документа не содержит ни слова об этом. Риелторам по-прежнему предписывается работать дедовскими методами - оформлять и подписывать в офисе письменный договор в двух экземплярах. Как пояснила Татьяна Недерева-Архипец, сегодняшние клиенты не хотят тратить время на визиты в агентство недвижимости и подписывание договоров. Они хотят иметь возможность максим но делать все дистанционно. Люди просто не понимают, почему в век цифровых технологий они не могут быстро получить простейшую услугу. Почему нужно куда-то ехать и подписывать договор на непонятный перечень услуг, который им даже не нужен.









В проекте указа президента также усиливаются неравные условия работы между государственными и частными субъектами хозяйствования. Если ранее без лицензии риелторскую деятельность могли осуществлять только территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, то теперь это может делать любая государственная коммерческая организация. Получается, что всем риелторам, которые работают на государство лицензия не нужна, а другим - обязательно. При этом государственным организация достаточно иметь в штате всего двух аттестованных риелторов, в то время как частным такое позволительно только при общей численности работников до 10 человек.





Впрочем, как признался председатель Союза "Конфедерация агентств недвижимости" Олег Вольштейн, к неравным условиях хозяйствования они уже давно привыкли и очередное усиление позиций государства частных риелторов не пугает.





"Если риелтор в государственной организации в 18.00 выключает свой телефон, так как его рабочий день закончился, а я на связи 24 часа в сутки, то пусть он попробует со мной поконкурировать", - заявил Олег Вольштейн.





В целом, по подсчетам самих риелторов, непродуманные действия Минюста, если проекты документов будут приняты в нынешнем виде, приведут к очень плачевным результатам для рынка в целом и для потребителей в частности.





По различным оценкам, финансовый объем рынка снизится на 40-60%. Однако это вовсе не значит, что десятки тысяч людей перестанут вдруг пользоваться услугами риелторов. Рынок просто перейдет в "серый сегмент". По оценкам экспертов, только с 2016 по 2019 год из-за непродуманной политики Минюста "серый" рынок риелторских услуг вырос с 25% до 50%.





С принятиям обсуждаемых проектов нормативных документов "серый" рынок еще более усилится. Какой на этот раз будет рост, никто предсказать не берется. Отдельные игроки не исключают и такого развития событий, что рынок на 95% станет "серым". Некоторые агентства недвижимости уже сейчас думают над тем, чтобы переквалифицироваться на оказание маркетинговых и консалтинговых услуг и делать то же, что делают сейчас, только уже без всякого регулирования и по договорным ценам с клиентами. Но это крайний вариант, когда уже не останется другого выхода. Сейчас же агентства недвижимости и профессиональные сообщества продолжат и дальше работать с Министерством юстиции, пытаясь убедить его в ошибочности намеченных действий.