Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро





Речь идет преимущественно о квартирах, владельцы которых скончались. Такое жилье либо некому было передать по наследству, либо наследники не интересуются доставшейся недвижимостью, отмечают в местном муниципалитете.





«За год накапливается примерно 20-25 таких квартир (...) Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует — по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит», — приводит издание слова помощника мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар.





По словам чиновницы, некоторые квартиры не удается продать даже через шесть-семь аукционов. Основная причина — плохое состояние недвижимости: квартиры сильно замусорены и требуют ремонта.





Всего на аукцион, который пройдет 14 июня, выставлено 39 квартир, из них 22 пустуют, в 17 проживают арендаторы.





Жилищные аукционы, на которых недвижимость можно приобрести по минимальной стоимости, проводятся в странах Прибалтики регулярно. В ряде случаев речь идет о жилье в «убитом» состоянии или с обременениями, но бывает и так, что недвижимость просто не нужна владельцам.





Так, в 2018 году одна из жительниц Литвы, подсчитав расходы на содержание своей 100-метровой четырехкомнатной квартиры, решила отдать ее даром.



