ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"В Турции у нас бизнес с оборотом 500 миллионов евро в год". Интервью с владельцем Koluman Holding A.S.

05.06.2019 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларусь приходит компания Koluman - турецкий производитель полуприцепов и спецтехники. На выставку БАМАП приехал владелец группы компаний Koluman Holding A.S. Каан Салтык вместе с партнером - председателем совета директоров транспортно-логистической компании Soycan Йылмазом Сойджаном.

"В Турции у нас бизнес с оборотом 500 миллионов евро в год". Интервью с владельцем Koluman Holding A.S.
abw.by взяли у них интервью об инвестициях в нашу страну, спецтехнике Koluman и перспективах Беларуси в сфере международной торговли и логистики.


- Вы первый раз в Беларуси? Какие у вас впечатления от нашей страны?

- Лет 15 назад я посещал Беларусь. Мы были в Жодино, на заводе БелАЗ. Мне очень понравилась страна, она европейская однозначно. Я вижу, что за эти годы Беларусь изменилась кардинально, везде новые дороги и здания. У меня очень хорошее впечатление.

- Какие у вас есть проекты в Турции?

- У нас семейный бизнес, который работает уже 54 года. В него входят разные компании, их общий оборот - 500 миллионов евро в год. Мы работаем в автомобильном бизнесе, стараемся охватить каждую его сферу. Являемся дистрибьюторами марок Mercedes, Peugeot и DS в Турции. Обычно мы продаем 13 тысяч единиц в год. У нас есть сервисные пункты по всей Турции, каждый год мы обслуживаем 70.000 машин. Я являюсь членом правления Mercedes в Турции. Также у нас очень большие инвестиции в производство полуприцепов и надстроек для грузовой техники Koluman. Компания производит полуприцепы, контейнеровозы, самосвалы, миксеры, бетононасосы, аэродромную и коммунальную технику. Надстройки ставятся на грузовую технику Mercedes. У нас есть инвестиции в России. В Татарстане большой завод на 4000 квадратных метров по сборке продукции Koluman. 

- Почему вы выбрали Беларусь для инвестиций?

- Причина, почему мы приехали в Беларусь, - это Йылмаз-бей. Мой бизнес-партнер живет здесь уже три года, и он рассказал мне, что у Беларуси есть большой потенциал по развитию бизнеса. Он уговорил меня прийти в Беларусь. Если наша деятельность здесь станет успешной, у нас есть дальнейшие планы продолжать сотрудничество с Украиной, странами СНГ и Прибалтикой.

- Какие у вас планы в Беларуси?

- Мы способны производить 15.000 единиц полуприцепов в год в Турции. Пока что будем поставлять готовую продукцию, но в планах - открыть сборочное производство. Я предполагаю, что у нас получится это сделать до конца года. Со временем мы хотим увеличить процент локализации. Наш первый шаг - полуприцепы. Потом мы планируем продавать самосвалы, емкости для нефтепродуктов, бетононасосы, контейнеры разного вида, муниципальную и аэродромную технику. В Беларуси мы открыли компанию Zeynela Motor Vehicles - это официальный дистрибьютор нашей техники. Мы поставили во главе ее очень опытного человека - белоруса, который ранее уже работал в этой сфере. Компания однозначно будет успешной. 

- Планируете ли вы возможность сотрудничества с государственными организациями?

- Да, мы рассматриваем возможность сотрудничества не только с частными, но и с государственными организациями. В России мы работаем с КАМАЗом - ставим нашу технику на их грузовики. Такое можно сделать и в Беларуси с МАЗом, тем самым увеличив процент локализации. В России у нас уже есть такой опыт.

- Будет ли выгода в покупке вашей продукции в связи с девальвацией валюты вашей страны? И в целом в чем преимущество компании Koluman?

- Да, благодаря девальвации мы можем дать привлекательные цены на вашем рынке. Наше преимущество - высокое качество по конкурентоспособной цене. У нас в Турции построен современный автоматизированный завод с европейским оборудованием и роботами, который выпускает продукцию европейского качества. У нас немецкое, итальянское, швейцарское и турецкое оборудование. Но расходы на производство у нас ниже, чем в Европе. А если мы сможем еще и локализировать нашу продукцию на вашем рынке, то цены будут еще более привлекательными.

В церемонии открытия выставки приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Республики Беларусь госпожа Кезбан Нилвана Дарама, которая также посетила выставочный стенд Zeynela Motor Vehicles

- Кто ваши конкуренты?

- У нас есть один большой конкурент из Германии. Мы с ним встречаемся везде на мировом рынке: в Европе, в Турции, в России, а теперь и в Беларуси. Не так много игроков на этом рынке. Но у нас более конкурентоспособная цена.

- Вы планируете поставлять продукцию на белорусский рынок или не только? 

- Для нас первый этап - белорусский рынок. Но я думаю, что Беларусь - хорошая база для продажи нашего продукта в Прибалтике, однако это уже второй шаг. В России у нас отдельная инвестиция, поставлять продукцию мы планируем только в Смоленскую область.

- Когда старт продаж?

- Он уже произошел на выставке БАМАП. Я думаю, что до конца года мы запустим сборку. Второй шаг - увеличение локализации производства. Я считаю, что у нас был очень хороший и успешный старт. На выставке чувствовалась заинтересованность в нас со стороны потенциальных клиентов. 

- Какие финансовые инструменты вы планируете использовать? 

- У нас в планах работа с лизинговыми компаниями, ведем переговоры с местными банками. Также мы рассматриваем вариант финансирования из России и Турции. 

- В чем основная цель Koluman как глобального проекта?

- Наша задача в долгосрочной перспективе - стать одним из трех мировых лидеров по производству надстроек и полуприцепов. 

- Какие планируются инвестиции в нашу страну?

- У нас разработан бизнес-план по продвижению продукции Koluman. В этом направлении здесь будет работать белорусская компания Zeynela Motor Vehicles. Мы пришли сюда надолго и верим в будущее Беларуси. Страна находится между Европой и Российской Федерацией - я думаю, она будет первой по инвестициям в сфере международной торговли и логистики. У нас в планах - открытие сборки, а для автомобильной техники - сети сервисных пунктов. Создание сборки именно в Беларуси и локализация техники - это наша цель. 

- Вы уже давно здесь живете, что можете сказать о Беларуси и белорусах?

- Я здесь нахожусь уже три года. Прекрасная страна! Хочется отметить, что все белорусы очень вежливые. С ними очень легко найти общий язык. Когда мы посещаем Беларусь, не чувствуем себя гостями. Мы как будто посещаем дом своего близкого друга. Я всегда всем говорю, что Беларусь - мой второй дом. Это действительно мой второй дом. 

Фото автора 
ABW.BY

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь приходит компания Koluman - турецкий производитель полуприцепов и спецтехники. На выставку БАМАП приехал владелец группы компаний Koluman Holding A.S. Каан Салтык...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Нетребко споет на открытии II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика