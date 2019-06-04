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Фотофакт. «Праздничный» автозак

05.06.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте заметили белый автозак.



На днях в социальных сетях появилось фото, на котором у трибун стадиона засняли необычный автозак — белый. Некоторые стали шутить, что это фотошоп. Но автор снимка — брестчанин Алесь Абляк уверяет: фото реальное.

Алесь Абляк рассказывает, что белый автозак он сфотографировал на выходных. Было это возле стадиона «Строитель».

Белая машина удивила не только Алеся, но и пользователей соцсетей. Под снимком, что молодой человек разместил в соцсетях, стали появляться шутливые комментарии. Одни называют автозак свадебным, другие — праздничным. Третьи полагают, что это летний вариант.

TUT.BY обратился в УВД Брестского облисполкома. Мы хотели узнать, давно ли в городе появилась такая машина и почему у нее такой цвет. В пресс-службе сказали, что пока ситуацию не комментируют.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте заметили белый автозак.
 
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