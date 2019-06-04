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В белорусской армии появятся пиарщики: будут готовить в трех вузах страны

05.06.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подготовка офицеров по новой для белорусской армии специальности «Организация связи с общественностью» будет организована на военных факультетах БГУ (Минск), ВГУ (Витебск) и ГрГУ (Гродно), сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Министерства обороны.

Данная военно-учетная специальность (код 808800) включена в обновленный перечень специальностей для обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, утвержденный постановлением Минобороны от 11 мая 2019 года № 7. Документ вступил в силу с 1 июня.

Информации о том, когда указанные вузы начнут осуществлять набор студентов на новую специальность, пока нет.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Подготовка офицеров по новой для белорусской армии специальности «Организация связи с общественностью» будет организована на военных факультетах БГУ (Минск), ВГУ...
 
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